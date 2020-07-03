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В главный праздник страны Гродно превратился в одну большую концертную площадку
03.07.2020 16:18 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Торжества проходят во всех микрорайонах городаВыставки, развлекательные зоны, спортивные мероприятия - найти занятия по душе сегодня смогли все желающие. Наш корреспондент Юрий Карнелович сейчас на связи со студией (прямое включение).
Гродно присоединяется к поздравлениям. С Днем Независимости! С праздником! По традиции в областном центре он начался с возложений цветов в парке у памятника Погибшим воинам и партизанам.
Самым знаковым событием сегодня стала презентация гобелена "Истории живая нить", посвященного 75-летию Великой ПобедыПолотно размером полтора на два метра по уникальной технологии изготовили гродненские мастерицы. В нем объединено сразу несколько сюжетов. В нижней части – эпизоды войны, партизанского движения. Средняя полоса отражает послевоенное возрождение деревень и городов. В самой светлой, верхней, части символическая панорама областных центров. Объединяет композицию образ матери Беларуси, на руках у которой ребенок с голубем.
Пешеходная улица Советская сегодня отдана на откуп ремесленникамПо обе стороны, на протяжении нескольких сотен метров, расположились торговые ряды. Здесь можно не только приобрести уникальные изделия ручной работы, но и принять участие в мастер-классах. Любителей классической музыки приятно удивили солисты гродненской филармонии. Прямо на балконе жилого дома в центре города они исполнили отрывки из известных мировых музыкальных произведений.
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Торжества проходят во всех микрорайонах города Выставки, развлекательные зоны, спортивные мероприятия - найти занятия по душе сегодня смогли все желающие. Наш...
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