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Автосалон на Октябрьской площади. "Судьба гигантов" - такое название носит эта выставка техники
03.07.2020 16:04 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTТакого богатого ассортимента отечественного автопрома в одном месте сложно где еще найти. "Судьба гигантов" - такое название носит эта выставка техники!
В Минске уже второй день работает экспозиция, которая собрала более 70 образцов. Наша техника сегодня - это сплав традиции и инноваций. Чем удивляют производители белорусов и гостей, узнаем у Виолетты Соколович. Уже женский взгляд на продукцию белорусского машиностроения. Виолетта, с Днем Независимости! Вы в эфире информационного канала (прямое включение).
Добрый день, студия! С праздником, страна! С Днем Независимости! Честно скажу, что здесь, на выставке, я сразу обратила внимание на продукцию завода "БелДжи". Их белый седан покорил мое сердце. Интерьер концептуально характеризуют как "элегантный минимализм". Дизайнерская форма кузова, лазерная гравировка панелей, сенсорные кнопки, экологичные материалы отделки салона. Модель представлена в двух версиях: стандартной и топовой. Имея силовую установку, электрокар способен разогнаться до 150 км/ч, а первую сотню достичь за 8,8 секунды. Основной конкурент - Tesla. Смелое заявление, но почему нет?
Немного для справки. Завод "БелДжи" полного цикла сборки открыли в 2017 годуПроект называли слишком смелым, учитывая уровень конкуренции в легковом автопроме, но за короткое время продукция смогла занять свое место на рынке. Уже в этом году на предприятии реализовали порядка 7 тысяч машин. Как уже
В сфере машиностроения Беларуси работает порядка 250 предприятийЭто сегодня, а на заре становления независимости было совсем иначе. Начало 90-х. Катастрофически высокий рост инфляции, пустые прилавки в магазинах, цены. Начались разговоры, что гиганты автопрома надо закрыть. Например, МАЗ, но Беларусь пошла по своему пути. Национальное достояние поддержали. И сейчас МАЗ - современное предприятие не только по производству пассажирского транспорта, но грузовой техники, причем абсолютно различного назначения. А обкатывают ее в 50 странах.
На выставке не только новинки производства, опытные и серийные образцы, но и первые модели, которые сошли с конвейеров легендарных предприятий в прошлом веке. В такие моменты как никогда видишь рост техники и технологий, конструкторские идеи, возможности и реализация самых амбициозных проектов. Так вот про амбиции. По сей день рекорд БелАЗа - самосвал грузоподъемностью 450 тонн так и не побил не один грузовик в мире. Но машина оказалась не только имиджевым проектом белорусских автомобилестроителей, но и надежной рабочей лошадкой. Насколько рабочей, команда АТН рассказала в проекте "Наша техника". И д. Действительно, несмотря на свои габариты, машина вполне удобна в эксплуатации. Я так смело это заявляю, потому как наша съемочная группа работала в Жодино. Это были одновременно тест-драйв и съемки на полигоне. Но сегодня БелАЗ чуть поскромничал и представил небольшие модели карьерных самосвалов – на 45 и 55 тонн. Накануне мы поговорили с руководством БелАЗа о планах, я попрошу режиссер поставить момент этого интервью.
Станислав Якубович, заместитель гендиректора ОАО "БелАЗ", управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг": "Переориентирован сбыт продукции. На сегодняшний день, в основном, это дальнее зарубежье. Потому что есть рынки, например Индия, которая на подъеме находится и поставлена задача, например по добыче угля - рекорд сделать. И сегодня мы поставляем. Одна партия уже ушла в Индию. Следующая уже на подходе, тоже отправляется. То есть маркетинг и в целом руководство предприятия, ищет те пути решения вопросов. В основном ориентация на дальнее зарубежье. Но все партнеры для нас уважаемы и ценны".
Прямо сейчас не приглашаю составить мне компанию здесь, на Октябрьской площади. Но подумайте, выставка будет работать все выходные. Найдите время, прогуляйтесь по городу. Экспозиция достойная. Но я и мой коллега телеоператор, пожалуй, еще посмотрим на продукцию белорусской промышленности. Поговорим с производителями и расскажем вам уже в 6 вечера.
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Такого богатого ассортимента отечественного автопрома в одном месте сложно где еще найти. "Судьба гигантов" - такое название носит эта выставка техники! В...
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