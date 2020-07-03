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Как иллюстрация достижений мирной Беларуси - Доска почета Витебска и области

03.07.2020 16:46 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

На новом месте, в новом исполнении, но с неизменным требованием к лауреатам -  быть лучшими. Производства по выпуску ветпрепаратов и сельскохозяйственной продукции, строительные предприятия и нефтепереработчики, медицинские учреждения и учреждения культуры - всего четыре десятка победителей в разных номинациях.

Подарок гостям и жителям областного центра сделал  Витебский областной краеведческий музей

Сегодня там открылась обновленная экспозиция "Защитники Отечества".  Доступными для посетителей стали уникальные коллекции боевых листков и фотографий оккупированного Витебска. Экспозицию дополняют художественные инсталляции "Сражение под Сенно" и "Разминирование Витебска". Посетители могут посмотреть видеоролики о первом залпе "Катюши" под Оршей, познакомиться с воспоминаниями узников гетто и концлагерей. 

 
Теги: знакомства, Витебск
 
 
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На новом месте, в новом исполнении, но с неизменным требованием к лауреатам -  быть лучшими. Производства по выпуску ветпрепаратов и сельскохозяйственной...
 
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