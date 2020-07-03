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Как иллюстрация достижений мирной Беларуси - Доска почета Витебска и области
03.07.2020 16:46 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНа новом месте, в новом исполнении, но с неизменным требованием к лауреатам - быть лучшими. Производства по выпуску ветпрепаратов и сельскохозяйственной продукции, строительные предприятия и нефтепереработчики, медицинские учреждения и учреждения культуры - всего четыре десятка победителей в разных номинациях.
Подарок гостям и жителям областного центра сделал Витебский областной краеведческий музейСегодня там открылась обновленная экспозиция "Защитники Отечества". Доступными для посетителей стали уникальные коллекции боевых листков и фотографий оккупированного Витебска. Экспозицию дополняют художественные инсталляции "Сражение под Сенно" и "Разминирование Витебска". Посетители могут посмотреть видеоролики о первом залпе "Катюши" под Оршей, познакомиться с воспоминаниями узников гетто и концлагерей.
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На новом месте, в новом исполнении, но с неизменным требованием к лауреатам - быть лучшими. Производства по выпуску ветпрепаратов и сельскохозяйственной...
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