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Ключи от собственной квартиры сегодня получили 40 многодетных семей в Березино

03.07.2020 18:38 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Строительство многоквартирного дома завершили менее чем за год и приурочили сдачу ко Дню Независимости. Ключи родителям вручал губернатор Минской области Александр Турчин. Он отметил, что наличие собственного жилья - основа для благополучия каждой семьи.
Губернатор сообщил, что до конца года для многодетных семей в Минской области построят еще около двух тысяч новых квартир.

 
 
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Строительство многоквартирного дома завершили менее чем за год и приурочили сдачу ко Дню Независимости. Ключи родителям вручал губернатор Минской области...
 
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