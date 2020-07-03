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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ключи от собственной квартиры сегодня получили 40 многодетных семей в Березино Строительство многоквартирного дома завершили менее чем за год и приурочили сдачу ко Дню Независимости. Ключи родителям вручал губернатор Минской области...

Строительство многоквартирного дома завершили менее чем за год и приурочили сдачу ко Дню Независимости. Ключи родителям вручал губернатор Минской области Александр Турчин. Он отметил, что наличие собственного жилья - основа для благополучия каждой семьи.Губернатор сообщил, что до конца года для многодетных семей в Минской области построят еще около двух тысяч новых квартир.