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О потенциале и дружбе - в обращении нашего почетного консула в Лахоре Валида Муштака

03.07.2020 19:34 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Действительно, отношения Беларуси и Пакистана могут быть образцом сотрудничества через года и расстояния! Почти за четверть века белорусские грузовые автомобили, калийные удобрения, детское питание и детали для машин прочно закрепили себя на пакистанском рынке. 
Пакистан же знаменит у нас своими фруктами, овощами, продуктами и текстилем. Сегодня наш товарооборот подтверждает высокий уровень партнерских отношений. В прошлом году обе страны показали продуктивное взаимодействие в Шанхайской организации сотрудничества. 
Стоит отметить и встречу Президента Беларуси Александра Лукашенко и премьер-министра Пакистана Имрана Хана. О потенциале и дружбе - в обращении нашего почетного консула в Лахоре Валида Муштака.

 
 
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Действительно, отношения Беларуси и Пакистана могут быть образцом сотрудничества через года и расстояния! Почти за четверть века белорусские грузовые автомобили,...
 
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