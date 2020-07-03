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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так О потенциале и дружбе - в обращении нашего почетного консула в Лахоре Валида Муштака Действительно, отношения Беларуси и Пакистана могут быть образцом сотрудничества через года и расстояния! Почти за четверть века белорусские грузовые автомобили,...

Действительно, отношения Беларуси и Пакистана могут быть образцом сотрудничества через года и расстояния! Почти за четверть века белорусские грузовые автомобили, калийные удобрения, детское питание и детали для машин прочно закрепили себя на пакистанском рынке.Пакистан же знаменит у нас своими фруктами, овощами, продуктами и текстилем. Сегодня наш товарооборот подтверждает высокий уровень партнерских отношений. В прошлом году обе страны показали продуктивное взаимодействие в Шанхайской организации сотрудничества.Стоит отметить и встречу Президента Беларуси Александра Лукашенко и премьер-министра Пакистана Имрана Хана. О потенциале и дружбе - в обращении нашего почетного консула в Лахоре Валида Муштака.