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Гомсельмаш увеличивает суточные объемы выпуска продукции
04.07.2020 16:20 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Готовность к жатве - 2020
Важно привести сельхозтехнику в полную боеготовность и закупить новую. Но июль - самое напряженное время не только для аграриев, но и для машиностроителей. Так, главная автокузница Полесского региона Гомсельмаш готовится добавить еще одну рабочую смену и увеличивает суточные объемы выпуска продукции. Причем в этом году спрос на наши комбайны вырос не только среди белорусских сельхозпредприятий, но и зарубежных. Репортаж Анны Ковалевой (видео).
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Готовность к жатве - 2020 Важно привести сельхозтехнику в полную боеготовность и закупить новую. Но июль - самое напряженное время не только для аграриев, но и для...
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