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Гомсельмаш увеличивает суточные объемы выпуска продукции

04.07.2020 16:20 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Готовность к жатве - 2020


Важно привести сельхозтехнику в полную боеготовность и закупить новую. Но июль - самое напряженное время не только для аграриев, но и для машиностроителей. Так, главная автокузница Полесского региона Гомсельмаш готовится добавить еще одну рабочую смену и увеличивает суточные объемы выпуска продукции. Причем в этом году спрос на наши комбайны вырос не только среди белорусских сельхозпредприятий, но и зарубежных. Репортаж Анны Ковалевой (видео).

 
 
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Готовность к жатве - 2020 Важно привести сельхозтехнику в полную боеготовность и закупить новую. Но июль - самое напряженное время не только для аграриев, но и для...
 
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