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Фабрика по пошиву одежды открыта на Оршанском льнокомбинате

04.07.2020 16:20 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Рабочие места получили более полусотни человек. Основные направления - выпуск женских и мужских брюк, рубашек, блузок. Специалисты освоили и новые технологии обработки ткани. Кроме этого, на льнокомбинате продолжается модернизация. Задача -  расширить мощности по переработке короткого волокна. 

Еще одним направлением, которое будут здесь развивать, станет производство санитарно-гигиенической продукции. Марина Романовская - подробнее (видео).  

 
 
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Рабочие места получили более полусотни человек. Основные направления - выпуск женских и мужских брюк, рубашек, блузок. Специалисты освоили и новые технологии...
 
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