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Фабрика по пошиву одежды открыта на Оршанском льнокомбинате
04.07.2020 16:20 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTРабочие места получили более полусотни человек. Основные направления - выпуск женских и мужских брюк, рубашек, блузок. Специалисты освоили и новые технологии обработки ткани. Кроме этого, на льнокомбинате продолжается модернизация. Задача - расширить мощности по переработке короткого волокна.
Еще одним направлением, которое будут здесь развивать, станет производство санитарно-гигиенической продукции. Марина Романовская - подробнее (видео).
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Рабочие места получили более полусотни человек. Основные направления - выпуск женских и мужских брюк, рубашек, блузок. Специалисты освоили и новые технологии...
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