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В Гродненской области подвели итоги реализации госпрограммы "Комфортное жилье и благоприятная среда"

Первые в области энергоэффективные коттеджи с электрическим отоплением готовятся к вводу в эксплуатацию

Реестр доноров костного мозга для больных онкологией крови создается на Гродненщине

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Агрогородок Большие Эйсмонты признан одним из лучших в Гродненской области В регионе подвели итоги госпрограммы "Комфортное жилье и благоприятная среда". Первые энергоэффективные коттеджи с электрическим отоплением готовятся к вводу в...

В регионе подвели итоги госпрограммы "Комфортное жилье и благоприятная среда". Первые энергоэффективные коттеджи с электрическим отоплением готовятся к вводу в эксплуатацию. И реестр доноров костного мозга для больных онкологией крови создается в Принеманье.О значительных событиях западного региона далее в нашем дайджесте.РассказываетАгрогородок Большие Эйсмонты признан одним из лучших в Гродненской области. Здесь действует детская конно-спортивная школа, физкультурно-оздоровительный комплекс, открыли агроусадьбу для туристов, в том числе и иностранных. Кстати, статус агрогородка населенный пункт получил среди первых в Берестовицком районе. И до этого времени удерживает первые позиции. Как итог - на работу в Эйсмонты приезжают молодые специалисты, да и местные жители не спешат в город.В областном центре полностью перешли на сортировку бытовых отходов, работает мусороперерабатывающий завод. Площадки для отдельного сбора мусора появляются во всех районах Принеманья. Получение вторичных материальных ресурсов в области достигает почти 30 %.Десять домиков на 13 квартир построили в агрогородке Луцковляны. Расчет электроэнергии здесь будет вестись по двум тарифам. Один за освещение, второй, значительно меньший, - за отопление. А вместо привычных батарей помещения оснащены панельными радиаторами. Это позволит значительно сэкономить будущим жильцам.Специальное исследование крови будет проводиться посредством современного оборудования на основе молекулярной технологии. Это позволит увеличить скорость и эффективность подбора доноров. Проект этот трансграничный и реализуется с литовскими партнерами.