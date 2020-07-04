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Агрогородок Большие Эйсмонты признан одним из лучших в Гродненской области
04.07.2020 16:34 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ регионе подвели итоги госпрограммы "Комфортное жилье и благоприятная среда". Первые энергоэффективные коттеджи с электрическим отоплением готовятся к вводу в эксплуатацию. И реестр доноров костного мозга для больных онкологией крови создается в Принеманье.
О значительных событиях западного региона далее в нашем дайджесте.
Рассказывает Юрий Карнелович.
Агрогородок Большие Эйсмонты признан одним из лучших в Гродненской области. Здесь действует детская конно-спортивная школа, физкультурно-оздоровительный комплекс, открыли агроусадьбу для туристов, в том числе и иностранных. Кстати, статус агрогородка населенный пункт получил среди первых в Берестовицком районе. И до этого времени удерживает первые позиции. Как итог - на работу в Эйсмонты приезжают молодые специалисты, да и местные жители не спешат в город.
В Гродненской области подвели итоги реализации госпрограммы "Комфортное жилье и благоприятная среда"
В областном центре полностью перешли на сортировку бытовых отходов, работает мусороперерабатывающий завод. Площадки для отдельного сбора мусора появляются во всех районах Принеманья. Получение вторичных материальных ресурсов в области достигает почти 30 %.
Первые в области энергоэффективные коттеджи с электрическим отоплением готовятся к вводу в эксплуатацию
Десять домиков на 13 квартир построили в агрогородке Луцковляны. Расчет электроэнергии здесь будет вестись по двум тарифам. Один за освещение, второй, значительно меньший, - за отопление. А вместо привычных батарей помещения оснащены панельными радиаторами. Это позволит значительно сэкономить будущим жильцам.
Реестр доноров костного мозга для больных онкологией крови создается на Гродненщине
Специальное исследование крови будет проводиться посредством современного оборудования на основе молекулярной технологии. Это позволит увеличить скорость и эффективность подбора доноров. Проект этот трансграничный и реализуется с литовскими партнерами.
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В регионе подвели итоги госпрограммы "Комфортное жилье и благоприятная среда". Первые энергоэффективные коттеджи с электрическим отоплением готовятся к вводу в...
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