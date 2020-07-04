Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лунный календарь дачника. 5 - 11 июля 5 июля - лучшее, что вы можете сделать на даче, - это хорошенько отдохнуть. Все садово-огородные работы отложите на другой день. 6 июля - удалите молодую поросль на...

5 июля - лучшее, что вы можете сделать на даче, - это хорошенько отдохнуть. Все садово-огородные работы отложите на другой день.6 июля - удалите молодую поросль на деревьях и плодовых кустарниках.7 июля - идеальный день для прополки. Сорные травы будут расти медленнее.8 июля - позаботьтесь о плодовом саде. Обработайте деревья и кустарники от вредителей.9 июля - займитесь профилактикой фитофторы. В первую очередь опрыскайте картофель и томаты.10 июля - подкормите минеральными удобрениями ранние сорта клубники.11 июля - подходящий период для сбора фруктово-ягодного урожая.