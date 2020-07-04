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Лунный календарь дачника. 5 - 11 июля
04.07.2020 16:34 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT5 июля - лучшее, что вы можете сделать на даче, - это хорошенько отдохнуть. Все садово-огородные работы отложите на другой день.
6 июля - удалите молодую поросль на деревьях и плодовых кустарниках.
7 июля - идеальный день для прополки. Сорные травы будут расти медленнее.
8 июля - позаботьтесь о плодовом саде. Обработайте деревья и кустарники от вредителей.
9 июля - займитесь профилактикой фитофторы. В первую очередь опрыскайте картофель и томаты.
10 июля - подкормите минеральными удобрениями ранние сорта клубники.
11 июля - подходящий период для сбора фруктово-ягодного урожая.
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5 июля - лучшее, что вы можете сделать на даче, - это хорошенько отдохнуть. Все садово-огородные работы отложите на другой день. 6 июля - удалите молодую поросль на...
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