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Лунный календарь дачника. 5 - 11 июля

04.07.2020 16:34 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

5 июля - лучшее, что вы можете сделать на даче, - это хорошенько отдохнуть. Все садово-огородные работы отложите на другой день.

6 июля - удалите молодую поросль на деревьях и плодовых кустарниках.

7 июля - идеальный день для прополки. Сорные травы будут расти медленнее.

8 июля - позаботьтесь о плодовом саде. Обработайте деревья и кустарники от вредителей.

9 июля - займитесь профилактикой фитофторы. В первую очередь опрыскайте картофель и томаты.

10 июля - подкормите минеральными удобрениями ранние сорта клубники.

11 июля - подходящий период для сбора фруктово-ягодного урожая.

 
 
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5 июля - лучшее, что вы можете сделать на даче, - это хорошенько отдохнуть. Все садово-огородные работы отложите на другой день. 6 июля - удалите молодую поросль на...
 
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