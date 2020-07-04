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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мы - белорусы! Заместитель гендиректора по земледелию НАН Беларуси Дмитрий Лужинский Похвастаться Беларуси в сфере семеноводства есть чем. Очень длительный период наша страна закупала элитные зерна за границей. Теперь ячмень, рапс, рожь, гречиха -...

Похвастаться Беларуси в сфере семеноводства есть чем. Очень длительный период наша страна закупала элитные зерна за границей. Теперь ячмень, рапс, рожь, гречиха - только белорусские! В научно-практическом центре по земледелию занимаются селекцией более 42 культур. О национальной продовольственной безопасности - в проекте "Мы - белорусы!".