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Мы - белорусы! Заместитель гендиректора по земледелию НАН Беларуси Дмитрий Лужинский
04.07.2020 21:57 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПохвастаться Беларуси в сфере семеноводства есть чем. Очень длительный период наша страна закупала элитные зерна за границей. Теперь ячмень, рапс, рожь, гречиха - только белорусские! В научно-практическом центре по земледелию занимаются селекцией более 42 культур. О национальной продовольственной безопасности - в проекте "Мы - белорусы!".
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Похвастаться Беларуси в сфере семеноводства есть чем. Очень длительный период наша страна закупала элитные зерна за границей. Теперь ячмень, рапс, рожь, гречиха -...
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