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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В адрес белорусов продолжают поступать поздравления со всего земного шара Европа, Азия, Африка, Америка… В этом году как никогда широкая география самых добрых и искренних слов в адрес нашей страны. От Токио, Пекина и Пхеньяна до Каракаса...

Европа, Азия, Африка, Америка… В этом году как никогда широкая география самых добрых и искренних слов в адрес нашей страны. От Токио, Пекина и Пхеньяна до Каракаса и Вашингтона, от Аммана и Абу-Даби до Стокгольма и Вены. Монаршие дворы, руководители и представители интеграционных структур, союзов, сообществ, белорусов за рубежом. Вслед за самым высоким зданием в мире - небоскребом "Бурдж-Халифа" в Дубае - в цвета белорусского флага окрасился и Ниагарский водопад - самый мощный водопад в Северной Америке. Красота этого чуда природы ежедневно привлекает множество туристов.