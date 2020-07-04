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В адрес белорусов продолжают поступать поздравления со всего земного шара

04.07.2020 21:57 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Европа, Азия, Африка, Америка… В этом году как никогда широкая география самых добрых и искренних слов в адрес нашей страны. От Токио, Пекина и Пхеньяна до Каракаса и Вашингтона, от Аммана и Абу-Даби до Стокгольма и Вены. Монаршие дворы, руководители и представители интеграционных структур, союзов, сообществ, белорусов за рубежом. Вслед за самым высоким зданием в мире - небоскребом "Бурдж-Халифа" в Дубае - в цвета белорусского флага окрасился и Ниагарский водопад - самый мощный водопад в Северной Америке. Красота этого чуда природы ежедневно привлекает множество туристов. 

 
 
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Европа, Азия, Африка, Америка… В этом году как никогда широкая география самых добрых и искренних слов в адрес нашей страны. От Токио, Пекина и Пхеньяна до Каракаса...
 
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