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Сегодня 77 лет с начала Курской битвы

05.07.2020 13:32 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Мир сегодня вспоминает героический подвиг советских солдат в битве на Курской дуге. Ровно 77 лет назад началось самое крупное танковое сражение в истории Второй мировой войны. Оно длилось 50 дней. Были задействованы 6 тысяч танков и самоходных орудий, более 4 тысяч самолетов и 2 миллиона солдат. Победа в этой битве  стала переломным моментом всей войны. После нее гитлеровская армия неудержимо покатится на запад и уже не сможет наступать крупными силами, а Красная армия начнет свой победоносный поход до Берлина.


 
 
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Мир сегодня вспоминает героический подвиг советских солдат в битве на Курской дуге. Ровно 77 лет назад началось самое крупное танковое сражение в истории Второй...
 
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