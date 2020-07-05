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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сегодня 77 лет с начала Курской битвы Мир сегодня вспоминает героический подвиг советских солдат в битве на Курской дуге. Ровно 77 лет назад началось самое крупное танковое сражение в истории Второй...

Мир сегодня вспоминает героический подвиг советских солдат в битве на Курской дуге. Ровно 77 лет назад началось самое крупное танковое сражение в истории Второй мировой войны. Оно длилось 50 дней. Были задействованы 6 тысяч танков и самоходных орудий, более 4 тысяч самолетов и 2 миллиона солдат. Победа в этой битве стала переломным моментом всей войны. После нее гитлеровская армия неудержимо покатится на запад и уже не сможет наступать крупными силами, а Красная армия начнет свой победоносный поход до Берлина.