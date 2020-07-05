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Новый бренд столицы на основе идей самих минчан

05.07.2020 13:32 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Победителей конкурса на самую яркую визуальную ассоциацию со столицей наградили в городской Ратуше. Более 50  участников прислали свои варианты, каким может быть логотип Минска. Первое место заняла студентка Белорусского университета информатики и радиоэлектроники. Будущий учитель-программист Яна Стригельская  продемонстрировала на конкурсе стилизованную букву М в восьмиугольнике. В логотипе-победителе  можно увидеть очертания ворот Минска, Национальной библиотеки и монумента Победы - самых известных достопримечательностей нашей столицы. Финалисты конкурса получили ценные подарки. Окончательный вариант визуального бренда столицы  Мингорисполком презентует к концу года. Известно, что этот логотип будет размещен на рекламной продукции и туристических указателях на улицах города.

 
Теги: Минск
 
 
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Победителей конкурса на самую яркую визуальную ассоциацию со столицей наградили в городской Ратуше. Более 50  участников прислали свои варианты, каким может быть...
 
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