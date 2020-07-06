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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Как сделать одинаково тонкие ломтики колбасы С вареной колбасой я часто имею дело: когда готовлю пиццу, салаты, бутерброды или нарезку для гостей. И в каждом случае нужны тонкие, почти прозрачные ломтики. А...

С вареной колбасой я часто имею дело: когда готовлю пиццу, салаты, бутерброды или нарезку для гостей. И в каждом случае нужны тонкие, почти прозрачные ломтики. А значит, уйма времени и терпения. Воспользуемся лайфхаками, чтобы ускорить процесс.Образцы вареной колбасыИтак, проверяем в деле приспособление для чистки овощей. Сомнительная, на первый взгляд, идея. Однако все получается! Быстро и легко тарелка заполняется прямоугольными ломтиками.На терке выбираем самое широкое лезвие - то, что предназначено для нарезки картофельных кружочков. Хм… Держать колбасу не очень-то удобно. К тому же периодически происходит застревание. Зато гора натертых кусочков появляется быстро. Так что приспособиться можно!В кухонном комбайне используем аналогичное лезвие - круг с одним широким отверстием. На старт, внимание, марш! Вареная колбаса измельчается на высокой скорости! Главное, чтобы она не превратилась в фарш.И последний на сегодня лайфхак: на 20 минут перед нарезкой отправляем колбасу в морозилку. А теперь пробуем нарезать ее обычным ножом. По плану, колбасные ломтики должны быть тоньше и появляться быстрее, чем обычно. Но что-то я не замечаю обещанных плюсов.1. Браво овощечистке! Простое всем знакомое приспособление за считанные секунды обеспечило тонкими одинаковыми ломтиками колбасы.2. Терка тоже работает, но чуть хуже. Кусочки колбасы периодически застревали в отверстии для резки, зато получились они тоже тонкими и эстетичными. Быстро и просто!3. Кухонный комбайн измельчает колбасу неравномерно. Рядом с приличными ломтиками - мелкая шинковка. Так что для пиццы или салата - да, а в общем и целом - нет! К тому же теперь придется помыть кучу деталей комбайна, так что ускорение процесса сводится на нет.4. Подмороженная колбаса нарезается точно так же, как и колбаса комнатной температуры. Долго, а кусочки все равно толстоваты. Этот лайфхак абсолютно бесполезен.