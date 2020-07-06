ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Как сделать одинаково тонкие ломтики колбасы

06.07.2020 20:48 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

С вареной колбасой я часто имею дело: когда готовлю пиццу, салаты, бутерброды или нарезку для гостей. И в каждом случае нужны тонкие, почти прозрачные ломтики. А значит, уйма времени и терпения. Воспользуемся лайфхаками, чтобы ускорить процесс. 

Образцы вареной колбасы нарежем кухонным комбайном, овощечисткой, теркой, предварительно подморозив.  

Итак, проверяем в деле приспособление для чистки овощей. Сомнительная, на первый взгляд, идея. Однако все получается! Быстро и легко тарелка заполняется прямоугольными ломтиками.   

На терке выбираем самое широкое лезвие - то, что предназначено для нарезки картофельных кружочков. Хм… Держать колбасу не очень-то удобно. К тому же периодически происходит застревание.  Зато гора натертых кусочков появляется быстро. Так что приспособиться можно!

В кухонном комбайне используем аналогичное лезвие - круг с одним широким отверстием. На старт, внимание, марш! Вареная колбаса измельчается на высокой скорости! Главное, чтобы она не превратилась в фарш.

И последний на сегодня лайфхак: на 20 минут перед нарезкой отправляем колбасу в морозилку. А теперь пробуем нарезать ее обычным ножом. По плану, колбасные ломтики должны быть тоньше и появляться быстрее, чем обычно. Но что-то я не замечаю обещанных плюсов.
 

Итоги и оценки

1. Браво овощечистке! Простое всем знакомое приспособление за считанные секунды обеспечило тонкими одинаковыми ломтиками колбасы. 

2. Терка тоже работает, но чуть хуже. Кусочки колбасы периодически застревали в отверстии для резки, зато получились они тоже тонкими и эстетичными. Быстро и просто!  

3. Кухонный комбайн измельчает колбасу неравномерно. Рядом с приличными ломтиками - мелкая шинковка. Так что для пиццы или салата - да, а в общем и целом - нет! К тому же теперь придется помыть кучу деталей комбайна, так что ускорение процесса сводится на нет.  

4. Подмороженная колбаса нарезается точно так же, как и колбаса комнатной температуры. Долго, а кусочки все равно толстоваты. Этот лайфхак абсолютно бесполезен. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С вареной колбасой я часто имею дело: когда готовлю пиццу, салаты, бутерброды или нарезку для гостей. И в каждом случае нужны тонкие, почти прозрачные ломтики. А...
 
Новости дня
Новости общества
 
44 участка организованы для голосования на президентских выборах белорусов за рубежом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

05.07.2020
Mir24.TV Belarus
06.07.2020
Mir24.TV Belarus
Mlife
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика