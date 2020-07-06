Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 44 участка организованы для голосования на президентских выборах белорусов за рубежом Белорусы зарубежья смогут проголосовать на выборах Президента в 36 странах. По информации МИД нашей страны, за границей организовано 44 участка. В некоторых...

Белорусы зарубежья смогут проголосовать на выборах Президента в 36 странах. По информации МИД нашей страны, за границей организовано 44 участка. В некоторых государствах, где проживает много соотечественников, будут открыты даже несколько. В Германии наши граждане смогут выбрать президента в Мюнхене и Берлине, в Польше - в Варшаве, Белостоке и в городе Бяла-Подляска, в США - в Вашингтоне и Нью-Йорке, в России - в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде, а также в Турции - в Анкаре и Стамбуле, в Латвии - в Риге и Даугавпилсе.