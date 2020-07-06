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44 участка организованы для голосования на президентских выборах белорусов за рубежом

06.07.2020 19:52 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Белорусы зарубежья  смогут проголосовать на выборах Президента  в 36 странах. По информации МИД нашей страны,  за границей организовано 44 участка. В некоторых государствах, где проживает много соотечественников,  будут открыты даже несколько. В Германии  наши граждане смогут выбрать президента в Мюнхене и Берлине, в Польше - в Варшаве, Белостоке и в городе Бяла-Подляска, в США - в Вашингтоне и Нью-Йорке, в России - в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде, а также в Турции - в Анкаре и Стамбуле, в Латвии - в Риге и Даугавпилсе.

 
 
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Белорусы зарубежья  смогут проголосовать на выборах Президента  в 36 странах. По информации МИД нашей страны,  за границей организовано 44 участка. В некоторых...
 
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