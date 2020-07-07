«Я испугался, очень испугался». Журналисты нашли молодечненца, который извинялся на видео МВД

Источник материала: Tut.by

«Радыё Свабода» разыскало жителя Молодечно, который на видео МВД просил прощения за то, что снимал сотрудников милиции. Мужчина рассказал, как все происходило и как с ним обращались правоохранители.





Александру Новикову 32 года. Мужчина страдает эпилепсией. Работает на частном предприятии.

«Я хороший работник, всегда везде помогаю, никогда не пью, ни одного загула-прогула. Если нужна характеристика, можете запросить», — говорит Александр.

По его словам, видео с ним записали после суток в камере Молодечненского РОВД. Задержали его за то, что фотографировал милицию, но сопротивления никакого не оказывал.

«3 июля я фотографировал милиционеров за амфитеатром. Просто хотел показать, чем занимается милиция», — поясняет он.

Когда подошли правоохранители, он не сопротивлялся, лишь поднял руки вверх и чуть отступил назад. Про заявление МВД, что «он вел себя вызывающе, снимал происходящее на телефон и оказал неповиновение законным требованиям сотрудников милиции», говорит, что это неправда.

«Этого точно не было. Я сказал, что пойду сам. Я испугался, очень испугался. Много же видео есть в интернете, где милиция бьет людей», — поясняет.

На него составили протокол за неподчинение сотрудникам милиции и отправили в камеру. Видео, которое МВД сегодня разместило на своем сайте, было записано через сутки.

— Мне какой-то начальник сказал, что оно будет страховкой на случай, если меня задержат повторно.

Александр говорит, что и вправду на видео он плачет, и замечает, что, «когда в таких условиях находишься, и не на такое согласишься».

На вопрос, как он относится к появлению видео в интернете, отвечает: «Каждый решает сам, что и как делать в этой жизни».

«Это унижение личности»

Правозащитник Валентин Стефанович говорит, что подобные действия милиции абсолютно противозаконные.

«В КоАП, который регулирует процедуру ведения административного процесса, такие вот действия не предусмотрены. Органы имеют право взять объяснения у лица, в отношении которого ведется административный процесс, составить протокол, провести иные действия типа видеофиксации, дактилоскопии», — поясняет юрист.

Стефанович вспоминает похожий случай при министре Шуневиче, когда парня заставили извиняться за то, что дотронулся до статуи городового.

«Я бы посоветовал обжаловать действия сотрудников милиции. Это незаконно и аморально», — говорит Стефанович.