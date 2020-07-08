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Литва откликнулась на просьбу Беларуси и отправила гуманитарки на 50 тысяч евро для борьбы с COVID-19

08.07.2020 12:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Гуманитарную помощь на 50 тысяч евро отправила соседняя Литва Беларуси для борьбы с COVID-19. Об этом сообщает Министерство иностранных дел страны-соседки.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«7 июля из Литвы в Беларусь выехала гуманитарная помощь — изготовленные в Литве защитные средства, необходимые для борьбы с COVID-19», — говорится в сообщении.

Внешнеполитическое ведомство информирует, что гуманитарная помощь предназначена Беларуси решением правительства Литвы от 3 июня «в качестве реакции на просьбу соседнего государства о международной гуманитарной помощи в целях борьбы с COVID-19».

В Минск уехали 16 800 литров дезинфекционной жидкости и 8400 единиц одноразовых халатов.

По данным на 7 июля, в Беларуси подтверждено 64 тысячи 3 случая COVID-19.
С начала пандемии выздоровели и выписаны 51 902 человека, умерли 436 человек.

 
Теги: Минск
 
 
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Гуманитарную помощь на 50 тысяч евро отправила соседняя Литва Беларуси для борьбы с COVID-19.
 
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