Литва откликнулась на просьбу Беларуси и отправила гуманитарки на 50 тысяч евро для борьбы с COVID-19

Источник материала: Tut.by

Гуманитарную помощь на 50 тысяч евро отправила соседняя Литва Беларуси для борьбы с COVID-19. Об этом сообщает Министерство иностранных дел страны-соседки.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«7 июля из Литвы в Беларусь выехала гуманитарная помощь — изготовленные в Литве защитные средства, необходимые для борьбы с COVID-19», — говорится в сообщении.

Внешнеполитическое ведомство информирует, что гуманитарная помощь предназначена Беларуси решением правительства Литвы от 3 июня «в качестве реакции на просьбу соседнего государства о международной гуманитарной помощи в целях борьбы с COVID-19».

В Минск уехали 16 800 литров дезинфекционной жидкости и 8400 единиц одноразовых халатов.

По данным на 7 июля, в Беларуси подтверждено 64 тысячи 3 случая COVID-19.

С начала пандемии выздоровели и выписаны 51 902 человека, умерли 436 человек.