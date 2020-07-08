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Литва откликнулась на просьбу Беларуси и отправила гуманитарки на 50 тысяч евро для борьбы с COVID-19
08.07.2020 12:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Гуманитарную помощь на 50 тысяч евро отправила соседняя Литва Беларуси для борьбы с COVID-19. Об этом
«7 июля из Литвы в Беларусь выехала гуманитарная помощь — изготовленные в Литве защитные средства, необходимые для борьбы с COVID-19», — говорится в сообщении.
Внешнеполитическое ведомство информирует, что гуманитарная помощь предназначена Беларуси решением правительства Литвы от 3 июня «в качестве реакции на просьбу соседнего государства о международной гуманитарной помощи в целях борьбы с COVID-19».
В Минск уехали 16 800 литров дезинфекционной жидкости и 8400 единиц одноразовых халатов.
По данным на 7 июля, в Беларуси
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Литва откликнулась на просьбу Беларуси и отправила гуманитарки на 50 тысяч евро для борьбы с COVID-19
Гуманитарную помощь на 50 тысяч евро отправила соседняя Литва Беларуси для борьбы с COVID-19.
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