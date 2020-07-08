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Беларусь направила гуманитарную помощь пострадавшим от наводнения областям Украины
08.07.2020 09:46 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня утром из Беларуси отправился гуманитарный груз в Украину. Там в конце июня из-за наводнения пострадали 5 областей. Всего стихия затронула больше 150-ти населенных пунктов, погибли 3 человека, разрушены дома, мосты и более 100 километров дорог. По решению Президента нашей страны Беларусь направила 30 тонн необходимого груза.
Анатолий Долголевец, замминистра по чрезвычайным ситуациям Беларуси: "Это дизельные генераторы, оборудование для ликвидации чрезвычайных ситуаций. Наиболее пострадавшая Ивано-Франковская область. Маршрут у нас отработанный, мы знаем куда ехать. Коллеги из пограничного комитета, таможенного встречают нас, сопровождают. Как с нашей стороны, так и с украинской стороны".
Помощь прибудет на место разгрузки во Львов сегодня, около 16-ти часов. Отметим, что это далеко не первая гуманитарная миссия в Украину.
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Сегодня утром из Беларуси отправился гуманитарный груз в Украину. Там в конце июня из-за наводнения пострадали 5 областей. Всего стихия затронула больше 150-ти...
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