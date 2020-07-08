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Министры и председатели госкомитетов проведут в июле приемы граждан

08.07.2020 09:32 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Совете Министров будут проходить личные приемы граждан весь июль. Сегодня на вопросы ответит председатель Государственного комитета по имуществу Дмитрий Матусевич, 10 июля - министр экономики Александр Червяков. На 15-е число запланирован прием граждан у министра финансов Юрия Селиверстова. Встречи будут проходить по предварительной записи с 10-ти утра.
 
 
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В Совете Министров будут проходить личные приемы граждан весь июль. Сегодня на вопросы ответит председатель Государственного комитета по имуществу Дмитрий...
 
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