Спортсменка тренировалась в парке - в это время у нее украли инвалидную коляску

Источник материала: Tut.by

У спортсменки похитили инвалидную коляску. Это произошло во время тренировки в парке. Милиция уже нашла причастного к краже, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Девушка тренировалась в парке, пересела на время из коляски в тренировочные сани. После первого круга вернулась к старту, потерпевшая обнаружила пропажу коляски. Милиция задержала 44-летнего гражданина, которого подозревают в краже инвалидной коляски, раньше его уже привлекали к уголовной ответственности.

Мужчина рассказал, что перед кражей выпил с приятелем, потом отправился домой через парк. На велосипедной дорожке увидел инвалидную коляску, возле которой никого не было, и украл ее. Хранил на балконе своей квартиры.

То, что мужчина передвигался в инвалидной коляске, зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная в одном из подъездов. Сумма ущерба — 1000 рублей.