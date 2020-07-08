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Спортсменка тренировалась в парке - в это время у нее украли инвалидную коляску

08.07.2020 10:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У спортсменки похитили инвалидную коляску. Это произошло во время тренировки в парке. Милиция уже нашла причастного к краже, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Девушка тренировалась в парке, пересела на время из коляски в тренировочные сани. После первого круга вернулась к старту, потерпевшая обнаружила пропажу коляски. Милиция задержала 44-летнего гражданина, которого подозревают в краже инвалидной коляски, раньше его уже привлекали к уголовной ответственности.

Мужчина рассказал, что перед кражей выпил с приятелем, потом отправился домой через парк. На велосипедной дорожке увидел инвалидную коляску, возле которой никого не было, и украл ее. Хранил на балконе своей квартиры.

То, что мужчина передвигался в инвалидной коляске, зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная в одном из подъездов. Сумма ущерба — 1000 рублей.

 
 
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У спортсменки похитили инвалидную коляску. Это произошло во время тренировки в парке. Милиция уже нашла причастного к краже, сообщает ГУВД Мингорисполкома.
 
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