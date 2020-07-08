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МАРТ приостановил временный контроль за ценами

08.07.2020 10:29 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

МАРТ изменил перечень социально значимых товаров, цены на которые временно, с середины апреля, регулировали власти. С этого дня из сферы ценового контроля исключаются 9 позиций. Среди товаров - спички, кофе, мясные и рыбные консервы, хозяйственное мыло и сухое молоко. Причина – стабилизация ситуации на потребительском рынке и широкий ассортимент продуктов. Ажиотажного спроса на эти товары не наблюдается. А вот за ценами на социально значимые продовольственные товары Министерство будет внимательно следить по-прежнему. 

 
 
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МАРТ изменил перечень социально значимых товаров, цены на которые временно, с середины апреля, регулировали власти. С этого дня из сферы ценового контроля...
 
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