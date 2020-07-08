Источник материала: БT

С июля приезжающие в нашу страну туристы могут в течение 10 дней не регистрироваться

Получить вид на жительство тоже стало проще

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Закон о правовом положении иностранцев и лиц без гражданства. Что изменилось с 1 июля Новые возможности для туризма и повышения инвестиционной привлекательности Беларуси. На такой эффект рассчитывают разработчики обновленного закона о правовом...

Новые возможности для туризма и повышения инвестиционной привлекательности Беларуси. На такой эффект рассчитывают разработчики обновленного закона о правовом положении иностранцев и лиц без гражданства, положения которого вступили в силу с 1 июля. Какие либеральные послабления в миграционном законодательстве предусмотрены? И какой размер инвестиций в экономику Беларуси разрешит постоянно проживать в стране, узнавалРанее не сообщать в органы внутренних дел место своего нахождения разрешалось только 5 суток. Важный момент. Граждане Литвы, Латвии, Казахстана, Эстонии , Украины и Объеденных Арабских Эмиратов освобождаются от обязательной регистрации на 30 дней с даты въезда. России - на 90 дней.Изменился и срок, в течение которого иностранцы обязаны при смене места временного проживания зарегистрироваться в новой локации. Раньше на это отводилось пять суток, без учета будней и выходных, отныне четко указано - три рабочих дня.Отели, санатории и агроусадьбы теперь не сами регистрируют временно пребывающих в Беларуси иностранцев, а просто дистанционно сообщают о приезде и заселении туристов в органы внутренних дел.Теперь для этого необходимо жить в Беларуси 5 лет, а не 7 как это было ранее. Законное разрешение на проживание получают и студенты-иностранцы, которые приезжают в Беларусь учиться. Послабления и для высококвалифицированных специалистов. Переехать жить в Беларусь могут и зарубежные инвесторы. Но при одном условии, если в нашу экономику они вложили более 15 тысяч базовых величин или 405 тыс. белорусских рублей.Эксперты туристической отрасли и специалисты по миграции уверены: новации в законодательстве станут дополнительным стимулом для привлечения туристов, развития деловых контактов и повышения инвестиционной привлекательности Беларуси.