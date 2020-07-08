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Закон о правовом положении иностранцев и лиц без гражданства. Что изменилось с 1 июля

08.07.2020 12:06 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Новые возможности для туризма и повышения инвестиционной привлекательности Беларуси. На такой эффект рассчитывают разработчики обновленного закона о правовом положении иностранцев и лиц без гражданства, положения которого вступили в силу с 1 июля. Какие либеральные послабления в миграционном законодательстве предусмотрены? И какой размер инвестиций в экономику Беларуси разрешит  постоянно проживать в стране, узнавал Евгений Каллаур.

С июля приезжающие в нашу страну туристы могут в течение 10 дней не регистрироваться

Ранее  не сообщать в  органы внутренних дел место своего нахождения разрешалось только 5 суток. Важный момент. Граждане Литвы, Латвии,  Казахстана,  Эстонии , Украины и Объеденных Арабских Эмиратов   освобождаются от обязательной регистрации на 30 дней с даты въезда.  России -  на 90 дней.

Изменился и срок, в течение которого иностранцы обязаны при смене  места временного проживания зарегистрироваться  в новой локации. Раньше на это отводилось пять суток, без учета будней и выходных, отныне четко указано - три рабочих дня.

Отели,  санатории и  агроусадьбы теперь не сами регистрируют временно пребывающих в Беларуси иностранцев,  а просто дистанционно сообщают о приезде и заселении туристов в органы внутренних дел.

Получить вид на жительство тоже стало проще

Теперь для этого необходимо жить в Беларуси 5 лет, а не 7 как это было ранее. Законное разрешение на проживание получают и студенты-иностранцы,  которые приезжают в Беларусь учиться. Послабления и для высококвалифицированных  специалистов. Переехать жить в Беларусь могут и зарубежные инвесторы.  Но при одном условии, если в нашу экономику они вложили более 15 тысяч базовых величин или 405 тыс. белорусских рублей.

Эксперты  туристической  отрасли и специалисты по миграции уверены: новации в законодательстве станут дополнительным стимулом для привлечения туристов, развития деловых контактов и повышения инвестиционной привлекательности Беларуси.
 
 
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Новые возможности для туризма и повышения инвестиционной привлекательности Беларуси. На такой эффект рассчитывают разработчики обновленного закона о правовом...
 
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