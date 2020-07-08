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В Гомеле открыли спорткомплекс олимпийской школы
08.07.2020 18:26 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСимволическую красную ленточку перерезали губернатор области Геннадий Соловей и мэр Гомеля Петр Кириченко. Спортивный комплекс на улице Портовой был открыт в 1964 году. Спустя 45 лет, в 2009 году, он был закрыт на реконструкцию. С перерывами из-за недостатка финансирования она длилась более 11 лет. И все это время основная кузница спортивных кадров области фактически не имела собственной тренировочной базы. В 2019 году было принято решение о завершении проекта. Деньги - более 4 миллионов рублей - были выделены в рамках региональной инвестиционной программы. Сейчас это одна из крупнейших, а главное - многофункциональных, тренировочных баз.
Павел Старосветский, начальник управления спорта и туризма Гомельского облисполкома: "На сегодняшний день могу сказать с уверенностью, что это самая лучшая учебно-тренировочная база Гомельской области. Объект предназначен в основном для проведения учебно-тренировочных занятий для спортсменов высшего звена - это училище олимпийского резерва. Ежечасно тут может находиться порядка 145 человек и проходить подготовку в 7 спортивных залах".
Ни один спортивный объект в регионе не имеет никаких возможностей. 25-метровый бассейн, 6 специализированных спортивных залов, медицинский реабилитационный центр и велосипедная база. После реконструкции спортивный комплекс увеличил функциональность. Здесь можно проводить тренировки по 11 видам спорта. Двукратная чемпионка мира по современному пятиборью Ирина Просенцова начали свой путь к спортивным вершинам именно здесь. По ее словам, в Гомеле наконец-то появился дом пятиборья.
Ирина Просенцова, чемпионка мира по современному пятиборью: "Наконец-таки в Гомеле созданы условия для пятиборья полноценного, мы можем тренироваться в одном месте практически и есть фехтовальное место для нас, и стрелковый тир, и плавательный бассейн, и все в одном месте, и отличный евроремонт, и это очень радует, что теперь у пятиборцев есть свой дом. Он придаст, во-первых, сил на то, чтобы тренироваться, а не перемещаться со спортивной базы на спортивную".
По словам Геннадия Соловья, работы по реконструкции существующих и строительству новых спортивных сооружений в регионе будут продолжены. В августе в Новобелицком районе Гомеля после реконструкции откроется бассейн СДЮШОР № 7. Следующий на очереди бассейн "Дельфин".
Геннадий Соловей, председатель Гомельского облисполкома: "У нас есть еще и другие объекты. Всех волнующий нас "Дельфин", который располагается на Речицком шоссе, мы будем в следующем году рассматривать, принимать решения, что с ним дальше делать. Он уже закрыт длительное время и в аварийном состоянии находится. Но мы примем решение, и однозначно, там бассейну быть".
И, кстати, не только профессионалы смогут воспользоваться возможностями обновленного спортивного комплекса. Дверь открыта для всех любителей спорта.
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Символическую красную ленточку перерезали губернатор области Геннадий Соловей и мэр Гомеля Петр Кириченко. Спортивный комплекс на улице Портовой был открыт в 1964...
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