4 июля — Международный день кооперации

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Уважаемые работники потребкооперации, ветераны Дубровенского райпо!

Искренне поздравляем вас с Днем кооперации!

Желаем вам профессионального роста, процветания, коммерческого успеха, деловой инициативы, стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Пусть ваш труд будет всегда уважаем и востребован, а работа приносит только положительные эмоции. Крепкого здоровья, мира и добра вам и вашим семьям!

Администрация Лепельского филиала Витебского областного потребительского общества.

По-прежнему рядом с людьми и для людей

Торговое дело — одно из самых древних в истории человече­ства. Оно стало связующим звеном в развитии взаимоотношений с разными странами всего мира. Это одна из движущих сил, помогающая осуществлять не только куплю-продажу и, прежде всего, являющаяся средством общения людей друг с другом. Неправ тот, кто думает, что представители торговли — это лишь продавцы в магазинах, которые стоят за прилавком и отпускают товар. Международный день кооперации знаменателен для всех тех, чьи старания и труд связаны с товароведением и торговлей, заготовкой сырья, производством продукции, грузоперевозками и т.д.

С 1923 года с утверждением Международным кооперативным альянсом в целях пропаганды кооперативных идей, укре­пления единства и солидарности кооперативного движения в первую субботу июля отмечается Международный день кооперации. В Беларуси по решению Президента Александра Лукашенко этот праздник работники потребкооперации отмечают с 2002 года. И накануне профессионального праздника мы беседуем с начальником Дубровенского участка Лепельского филиала Витебского областного потребительского общества Тамарой Пырсаковой — человеком деятельным, энергичным, умеющим добиваться по­ставленных целей, просчитывать и реализовывать намеченные планы.

—Тамара Александровна, с начала этого года в Белкоопсоюзе проходит реорганизация. Вместо районных потребительских обществ создаются филиалы. Теперь Дубровенское райпо — участок Лепельского филиала Витебского областного потребительского общества. Что это дало?

—В условиях жесткой конкуренции со стороны коммерческих структур этот шаг был продиктован временем. Реорганизация дала свои положительные перемены. Лепельский филиал помог насытить разнообразными товарами полки магазинов — своих возможностей у нас уже не хватало. Теперь работаем со многими поставщиками, которые могут предоставить акции, скидки. Соответственно, мы можем предложить покупателю скидки до 15% на определенные группы товаров. Все это дает толчок для дальнейшего развития.

—Однако это привело к сокращению штата сотрудников…

—Да, штат сократился на сто человек. Но люди без работы не остались — все они трудоустроены по другим организациям.

—Однако на селе у вас конкуренция небольшая. Так уж получается, что сегодня функция у филиала в малонаселенных пунк­тах не столько коммерческая, сколько социальная. Как вы поддерживаете своих земляков?

—Малонаселенные пункты мы обслуживаем посредством автомагазинов, которых у нас на сегодняшний день три. Учитывая то, что на селе в большинстве своем проживают люди преклонного возраста, а их наши продавцы и водители всех знают, останавливаемся практически у каждого дома, по необходимости продавец даже заносит покупки в дом. Работаем и по предварительным заявкам по непродовольственной группе товаров с доставкой на дом с предоставлением скидки. Самые востребованные товары летом — это стройматериалы, бытовая химия, комбикорма и пр. Заявки удовлетворяем в короткие сроки. Товарооборот от автомагазинов не падает.

—По-прежнему любима и востребована у дубровенцев ваша продукция собственного производства. Как работаете в этом направлении?

—На сегодняшний день не утрачивают популярности кафетерий «Мираж» и кафе «Дубрава». Мы постоянно разрабатываем новые виды продукции общественного питания. Так, недавно появились в ассортименте такие новинки, как трубочки «Роллини» с грибами, курицей, творогом, яблоками. Молодежь любит и с удовольствием приобретает хот-доги, френч-доги, мак-бургеры, чикен-бургеры и др.

—Достижение любых успехов невозможно без людей — работников предприятия. Именно они своим трудом обеспечивают его стабильность.

—Коллектив подразделения филиала на сегодняшний день — 151 человек. Он по-прежнему продолжает оставаться дружным, слаженным. Каждый знает свою работу, подходит к делу ответственно и грамотно. Все вместе мы — одна семья, в которой от труда каждого человека, от его знаний и ответственности зависит то, каким будет наше завтра.

—Тамара Александровна, мы с вами беседуем накануне вашего профессионального праздника. Что бы вы хотели пожелать свои коллегам?

—В этот знаменательный для всех работников потребкооперации день от всей души желаю всем здоровья, счастья, благополучия, хорошего настроения, гармонии, поддержки друзей и тепла близких людей, а также успехов в деле развития потребительской кооперации!

—Спасибо за беседу. Пусть все ваши задумки и планы станут реальностью.

Ольга ЛЕБЕДЕВА