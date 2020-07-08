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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Брестской области сильный ветер повредил более 500 га леса Шторм пришел в Россию как только нагулялся в Беларуси. Только в Брестской области сильный ветер повредил более 550 га леса. Вот такие впечатляющие кадры сняли с...

Шторм пришел в Россию как только нагулялся в Беларуси. Только в Брестской области. Вот такие впечатляющие кадры сняли с помощью дрона в Малоритском районе. Наибольший урон причинен также Кобринскому опытному и Брестскому лесхозам. Чтобы древесина не пришла в негодность, лесхозы проведут там санитарные рубки.