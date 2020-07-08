Агроэкотуризм на берегах Чигиринского водохранилища

Источник материала: Кировец

Чигиринка претендует стать туристическим кластером и брендом Могилевской области. Есть концепция – объединить усилия Быховского и Кировского районов, туристических фирм, собственников баз отдыха и агроусадеб, торговли и сельхозпроизводителей, чтобы в перспективе создать современный курорт.

На берегах Чигиринского водохранилища работают почти полсотни агроусадеб и турбаз. Многие люди выбирают именно внутренний туризм. Всех, кто хочет присоединиться к туркластеру, начать или расширить бизнес на Чигиринке, у кого есть творческие идеи – просят обращаться в Кировский или Быховский райисполкомы, комитет экономики Могилевского облисполкома.

Как отметила заместитель председателя Кировского райисполкома Татьяна Русецкая, на данный момент изучается работа объектов агроэкотуризма, проблемы, с которыми сталкиваются их собственники, формируются земельные участки под открытие новых агроусадеб.

Берега Чигиринского водохранилища в нашем районе – территория Стайковского сельсовета, и, безусловно, она привлекает множество желающих провести свободное время в прекрасных местах этого удивительного водоема, насладиться природой, восстановить силы после работы или учебы.

Свои услуги для организации такого отдыха предлагает всем желающим ряд объектов, в основном они размещены в д.Подлужье. По словам собственников, с которыми мы пообщались, услуги агроусадеб пользуются популярностью, в том числе и среди представителей ближнего и дальнего зарубежья.

В цикле материалов мы расскажем читателям районной газеты о том, чем привлекают здесь гостей, какие условия предоставляют, что побудило собственников усадеб заняться именно такой деятельностью.

Хочется сразу отметить, что территории объектов, на которые мы попали в первый приезд, поразили красотой оформления, чистотой, наличием всего необходимого для отдыха на воде, придомовой и прибрежной зонах.







Агроусадьба «Подлужье» (д.Подлужье, ул.Береговая, д.24), собственник – Андрей Неверович. После общения с ним вместо официального слова «собственник» захотелось сказать «хозяин», настолько он увлечен делом, за которое взялся более пяти лет назад. Андрей Анатольевич – могилевчанин, отдал многие годы службе в правоохранительных органах, выйдя в 45 лет в отставку, принял решение заняться агротуризмом, а не пойти, как многие коллеги, в охрану. Объяснил такой поворот в судьбе тем, что его работа была связана с общением с людьми, к этому привык, а новое дело – это как раз именно то. Оформил необходимые документы. Почему «замахнулся» на Подлужье? На Чигиринке до этого бывал не раз, отдыхал, рыбачил, нравились эти места.





У матери был бизнес в Карелии, помогла с установочным капиталом, добавил свои средства. Сначала один домик начали строить. Взяли кредит в Белагропромбанке под 3%, беседку и дом доделали, стали сдавать, деньги появились, второй дом построили, всю необходимую инфраструктуру на территории.

«В этой сфере, я считаю, можно работать и зарабатывать. – отметил Андрей Анатольевич. – Все вложенное возвращается (улыбнулся) – и снова вкладывается. Еще бы лето подлинее, вообще замечательно было бы. Больше возможностей для отдыха. Зимой в основном на корпоративы, дни рождения заказывают наши объекты.

Благодаря Указу Президента Беларуси для собственников агроусадеб – небольшой налог: одна базовая величина. Кассовых аппаратов не требуется».

Не раз бывали на агроусадьбе «Подлужье» гости из дальнего зарубежья. Например, из Израиля. Приезжала на отдых разновозрастная компания людей где-то от 30 до 50 лет. Хозяин поинтересовался, что привело их в Беларусь. Ответили, что они – выходцы из СНГ: кто-то из России – Дальнего Востока, Украины, Узбекистана. А вот из Беларуси – никого. Решили сюда приехать и остались очень довольны: красивые места, удивительная природа, рыбалка.

Была также семейная пара из Израиля. Муж 65-ти лет переплывал водоем от Подлужья до Проточного, жена – половину расстояния. Жили семь дней, утром строго по расписанию в 7 часов – на пляж, до 8-ми плавали, завтрак, отдых, после обеда и вечером также плавали несмотря на то, какая была погода.





Приезжали выходцы из Бангладэш: в свое время учились в Могилеве в машиностроительном институте, женились на белорусках и «разлетелись» по всему миру, живут в Италии, Голландии, Германии. Собирались в БРУ на вечере встречи выпускников в июле и два года подряд отдыхали в «Подлужье».

Встречали здесь и представителей Германии, Турции, Азербайджана, никто не жаловался, только хорошие отзывы.

«А для этого нужно стараться, – подчеркнул уверенно Андрей Анатольевич. – Некоторые хозяева нанимают администратора, надеются, что все будет хорошо. Но часто случается наоборот. Я сам слежу за всем: работы много, но стараюсь «крутиться». Как говорил Форд, хочешь сделать хорошо, – сделай это сам. Понимаю: приедут люди, если, например, жирная вилка или пол не помыт, – кто еще захочет сюда? Современный мир, напишут в соцсетях отзывы отрицательные. Если хочешь в этой сфере работать и зарабатывать, надо смотреть, чтобы не было антисанитарии, везде были порядок, комфорт, территория благоустроена, травка покошена, детская плошадка радовала».

Однажды Андрей Анатольевич привез машину колотых дров для бани, высыпал во дворе так, чтобы никому не мешали. А на следующий день заехали отдыхающие. Приезжает хозяин через несколько дней – дрова сложены: дети и внуки разминались по утрам. Баню бесплатно для них вытопил…

В общем, подытожил Неверович, агротуризм – дело и для души (параллельно сам отдыхаешь на свежем воздухе), и для кошелька. Безусловно, собирается его продолжать: приобрел участок в Чигиринке, и уже на нем вырос двухэтажный дом со всеми удобствами, душами, туалетами в здании (убедился, что многие заказчики ценят комфорт), банкетным залом… Стройка продолжается, с участием хозяина. Вложение средств немалое, но оно, уверен Андрей Анатольевич, оправдает себя.

Агроэкоусадьба «Клевый берег» (д.Подлужье, ул.Береговая, д.71). Хозяйка – Галина Савенкова, добродушная, коммуникабельная женщина. В таком амплуа стали работать с мужем Анатолием в прошлом году. Они – бобруйчане. Ушли на заслуженный отдых и решили заняться новым делом. Был здесь свой большой коттедж для отдыха, здесь и живут. А рядом на участке – все для отдыхающих: здесь построены два домика, имеется 10 койко-мест. Для полноценного отдыха – беседки, зона барбекю, плита газовая, микроволновка, холодильники, надувной бассейн, детская горка и так далее. В домах – горячая и холодная вода, туалет. Есть банные услуги. Мостики для рыбалки – сразу за воротами, ведущими к водохранилищу. И, по отзывам клиентов, берег здесь действительно клевый во всех смыслах.

Как отметила Галина Викторовна, многие, кто отдыхал в прошлом году, по второму кругу приезжают. На момент нашего нахождения в агроэкоусадьбе здесь были минчане. Цены гостей устраивают. На июль у хозяев все уже расписано. А, значит, их дело – перспективное…

(Продолжение следует).

Наталья ХОДАКОВА.

Фото автора.