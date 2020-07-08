Фонд президентских грантов России выделит почти 39,5 тысячи долларов для развития туризма в Кричеве

Источник материала: Tut.by

Фонд президентских грантов Российской Федерации профинансирует создание виртуальной экскурсии, которую представят во дворце Потемкина в Кричеве. Это совместный проект ассоциации «Агентство интеграционных инициатив» в Смоленске и исторического музея Кричева, сообщается на сайте райисполкома. Проект стартует в октябре.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Фонд президентских грантов — некоммерческая организация, единый оператор грантов президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. Существует с 3 апреля 2017 года. При этом система государственной грантовой поддержки некоммерческих организаций существует с 2006 года. Семь ее прежних операторов выступили учредителями фонда — это Союз женщин России, Российский союз ректоров, Лига здоровья нации, Союз пенсионеров России, Национальный благотворительный фонд, движение «Гражданское достоинство», благотворительный фонд «Покров».

Проект назвали «Дорогами Потемкина: по памятным местам князя-созидателя». Это будет виртуальная экспозиция — мультимедийный продукт с фотографиями, видео, инфографикой, интерактивом, текстом. Проект будет рассказывать о Потемкине и его потомках-земляках из России, Беларуси, Украины, Молдовы.

Чтобы собрать необходимый материал, а также экспонаты «крымского периода Потемкина», авторы проекта проведут международную встречу для краеведов, историков, географов, специа­листов в сфере туризма, журналис­тов, молодежных активистов.

Виртуальная экспозиция потом появится в интернете. По задумке авторов, она поможет проложить туристический маршрут с родины князя Потемкина в Смоленской области в Кричев, а затем к берегу Черного моря в Крыму.

Виртуальную экспозицию представят в Кричеве во дворце Потемкина с элементами реконструкции эпохи 18 века.

Общая сумма реализации проекта — чуть более 2,84 млн российских рублей (это около 96,3 тыс. белорусских рублей или почти 39,5 тыс. долларов в эквиваленте).