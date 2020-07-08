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Фонд президентских грантов России выделит почти 39,5 тысячи долларов для развития туризма в Кричеве
08.07.2020 12:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Фонд президентских грантов Российской Федерации профинансирует создание виртуальной экскурсии, которую представят во дворце Потемкина в Кричеве. Это совместный проект ассоциации «Агентство интеграционных инициатив» в Смоленске и исторического музея Кричева,
Проект назвали «Дорогами Потемкина: по памятным местам князя-созидателя». Это будет виртуальная экспозиция — мультимедийный продукт с фотографиями, видео, инфографикой, интерактивом, текстом. Проект будет рассказывать о Потемкине и его потомках-земляках из России, Беларуси, Украины, Молдовы.
Чтобы собрать необходимый материал, а также экспонаты «крымского периода Потемкина», авторы проекта проведут международную встречу для краеведов, историков, географов, специалистов в сфере туризма, журналистов, молодежных активистов.
Виртуальная экспозиция потом появится в интернете. По задумке авторов, она поможет проложить туристический маршрут с родины князя Потемкина в Смоленской области в Кричев, а затем к берегу Черного моря в Крыму.
Виртуальную экспозицию представят в Кричеве во дворце Потемкина с элементами реконструкции эпохи 18 века.
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Смоленская ассоциация и кричевские музейщики создадут виртуальную экспозицию о князе Потемкине.
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