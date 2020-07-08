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На 100 баллов ЦТ по-русскому написали 27 абитуриентов. На «ноль» - 19 человек
08.07.2020 18:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
8 июля стали известны результаты абитуриентов, которые сдавали централизованное тестирование по русскому языку. По словам Юрия Миксюка, директора Республиканского института контроля знаний, в этом году только 27 человек получили максимальное количество баллов.
На ЦТ по русскому языку в этом году
Ноль баллов набрали 19 человек, в прошлом году — 17 абитуриентов.
Из-за пандемии COVID-19 в этом году абитуриенты писали тесты два дня — 26 и 27 июня. Отличаются ли результаты тех, кто сдавал ЦТ в разные дни? По словам Юрия Миксюка, пока он не может предоставить такую информацию, поскольку ее еще предстоит проанализировать.
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8 июля стали известны результаты абитуриентов, которые сдавали централизованное тестирование по русскому языку. По словам Юрия Миксюка, директора...
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