ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

На 100 баллов ЦТ по-русскому написали 27 абитуриентов. На «ноль» - 19 человек

08.07.2020 18:17 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

8 июля стали известны результаты абитуриентов, которые сдавали централизованное тестирование по русскому языку. По словам Юрия Миксюка, директора Республиканского института контроля знаний, в этом году только 27 человек получили максимальное количество баллов.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

На ЦТ по русскому языку в этом году зарегистрировалось 52 660 парней и девушек. 27 из них сдали тест на 100 баллов. В прошлом году максимальный результат получили 36 человек, рассказывает директор РИКЗ Юрий Миксюк.

Ноль баллов набрали 19 человек, в прошлом году — 17 абитуриентов.

Из-за пандемии COVID-19 в этом году абитуриенты писали тесты два дня — 26 и 27 июня. Отличаются ли результаты тех, кто сдавал ЦТ в разные дни? По словам Юрия Миксюка, пока он не может предоставить такую информацию, поскольку ее еще предстоит проанализировать.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
8 июля стали известны результаты абитуриентов, которые сдавали централизованное тестирование по русскому языку. По словам Юрия Миксюка, директора...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Браславе при обысках у нескольких местных активистов изъяли компьютеры и телефоны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

07.07.2020
Mir24.TV Belarus
Міёрскія навіны
Mlife
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
08.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика