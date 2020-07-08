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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Конкурс "Властелин села" приближается к финалу Презентация подворий, творческие выступления и национальные костюмы - конкурс "Властелин села" приближается к финалу. Самые колоритные и талантливые семьи страны...

Презентация подворий, творческие выступления и национальные костюмы - конкурс "Властелин села" приближается к финалу. Самые колоритные и талантливые семьи страны объединит в эти выходные фестиваль "Александрия собирает друзей". Во время сельскохозяйственного оупен-эйра важно не только демонстрировать кулинарные способности и трудолюбие, но и знакомить с семейными традициями.Как готовятся участники - узнаем и мы.сегодня, в День семьи, любви и верности, отправилась в Слуцкий район, где живут победители областного этапа проекта "Властелин села".Аромат оладий постепенно заполняет уютный дом Прокоповичей. И пока мама занята кулинарным делом, сыновья не скучают.Отец только и успевает сыновьям Макару и Артему уделять внимание. Александр Прокопович - тракторист в местном хозяйстве. Там же зоотехником работает жена. Наталья смеется, что с мужем - одна команда и дома, и на работе.Жить в большом городе семья никогда и не мечтала. Такой ритм - не для них. А вот в родном агрогородке довольны всем. Здесь и служебное жилье семья получила - просторный дом с собственным участком смогут целиком выкупить через два года.В эти дни семья готовится к выступлению в финале республиканского конкурса "Властелин села", который пройдет уже в эти выходные. В Александрии Прокоповичи представят Минскую область.Узор вышивки, как и декор будущих караваев, Наталья продумывала заранее. Выпечку украсят вишней, малиной - с собственного подворья.Подтвердить статус властелина села сможет, пожалуй, каждая команда участников. Белорусские семьи - талантливые, трудолюбивые и дружные. А в этом конкурсе более ценное - не победа, а время, проведенное вместе. Во время подготовки каждая семья вспомнит, а, может быть, и откроет заново свои семейные традиции.