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Современный физкультурно-оздоровительный комплекс открылся в Новогрудке
08.07.2020 18:26 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня в Новогрудке открылся современный физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, игровыми и тренажерными залами. Новый объект будет востребован не только у жителей Новогрудка, но и соседних районов. Для воспитанников детских спортивных школ на базе комплекса откроются новые отделения плавания и волейбола. Будет организован круглогодичный учебный и тренировочный процесс для юных футболистов и легкоатлетов.
Базу спорткомплекса и новый игровой зал с трибунами также планируют использовать для проведения спортивных соревнований как областного, так и республиканского уровня.
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Сегодня в Новогрудке открылся современный физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, игровыми и тренажерными залами. Новый объект будет востребован не...
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