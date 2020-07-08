Дудинский и Раецкая не будут вести «Славянский базар». Ведущий стоял в очереди в Symbal.by

Источник материала: Tut.by

Денис Дудинский и Катерина Раецкая в этом году не будут вести «Славянский базар». О том, что фестиваль пройдет без них, одна из самых красивых пар белорусского шоу-бизнеса, узнала в пятницу. Причина сложившейся ситуации — скорее всего пост Дениса о задержаниях возле магазина Symbal.by.



Фото: Владимир Бельчик

Для Дениса Дудинского нынешний «Славянский базар» должен был стать 15-м по счету, для Катерины Раецкой — пятым. В последние годы ведущие были украшением конкурса молодых исполнителей. И этим летом также готовились его вести, но…

— По-моему в пятницу нам позвонила наша прекрасная режиссер, которую мы очень любим, и с которой неоднократно сотрудничали. В этом году она отвечает на взрослый конкурс, — говорит Денис Дудинский. — Сказала, что она была очень расстроена, но в этом году мы не участвуем [в «Славянском базаре"].

На вопрос, объяснили ли, что случилось, Денис отвечает вопросом: «Зачем?»

— Мы взрослые люди. Мы понимали, раз нас сняли с других мероприятий, то значит, на подходе будет и «Славянский базар», — рассуждает собеседник.

Скорее всего причина сложившейся ситуации — пост Дениса о задержаниях возле магазина Symbal.by. После того, как ведущий высказался в соцсетях, поклонники перестали видеть его в эфире «Добрай раніцы Беларусь». Шоумен говорит, что в программе у него бессрочный отпуск. Как долго все это продлится, не известно.

— Денис, а как вы понимаете, почему Катерине нельзя вести «Славянский базар», она ведь не высказывалась в соцсетях?

— Она как жена декабриста пошла следом, поддержав мужа, — отвечает собеседник. — Она к этому отнеслась с пониманием. Она меня любит и всегда во всем поддерживает. Будем надеяться на следующий год.

— Не пожалели, что написали этот пост?

— Ни в коем случае. Я взрослый 46-летний мужчина, который отвечает и за свои слова, и за свои поступки. То, что было сказано, было сказано. Если нужно, я могу это повторить. Бить людей впятером — нельзя. Бить женщин — нельзя. Гоняться с дубинкой за бабушкой по дворам — нельзя. Неважно, ты хулиган со двора или омоновец. Нельзя. Я готов отвечать за то, что я вижу своими глазами. Не нужно пытаться мне объяснить, что я вовлечен в какую-то политическую игру. Нет. Я [сказал] о том, что я вижу.