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В Гродно при ремонте одной из старейших школ строители нашли уникальные, почти столетние таблички

08.07.2020 12:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно ремонтируют старейшую школу в регионе — № 6. Здесь впервые модернизировали кровлю. К тому же, во время работ строителям удалось найти уникальные таблички почти столетней давности, сообщает телеканал «Гродно Плюс».


Фото: grodnoplustv.by

В средней школе № 6 за всю ее историю существования — а учебному учреждению 96 лет — ни разу не проводили капитальный ремонт. По документам, только в 1993 году был заменен шифер. Все остальное осталось в первозданном виде. На этот раз было решено полностью модернизировать кровлю крыши. С парадного входа работы уже завершены, а вот на задней части школы строительный процесс идет полным ходом.

— Школа изначально была польская, потом русская, белорусская. Когда-то здесь обучалась почти тысяча учеников. На сегодняшний момент у нас их 380, — говорит директор средней школы № 6 Павел Ушкевич.


Скрин видео

Во время ремонта строители обнаружили старые вывески на польском языке. Как говорит директор учебного заведения, это таблички, которые вешали на дверях кабинетов.

— Первая табличка, там, где написано 5 «А», это на каждом классе была такая. Также нашли табличку с надписью «канцелярия керовника» — это однозначно польская табличка, — говорит директор школы.

В будущем в учебном заведении хотят сделать музейный уголок, так как в школе собрано много уникальных старинных вещей и фотографий администрации и выпускников за разные годы.

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Теги: Гродно
 
 
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В Гродно ремонтируют старейшую школу в регионе - № 6. Здесь впервые модернизировали кровлю. К тому же, во время работ строителям удалось найти уникальные таблички...
 
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