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В Новогрудке открылся современный ФОК с бассейном, игровыми и тренажерными залами
08.07.2020 20:34 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНовый объект будет востребован не только у жителей Новогрудка, но и соседних районов. Для воспитанников детских спортивных школ на базе комплекса откроются новые отделения плавания и волейбола. Будет организован круглогодичный учебный и тренировочный процесс для юных футболистов и легкоатлетов.
Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси: "Проводится последовательная политика нашего государства для того, чтобы в каждом районном центре появлялись похожие спортивные объекты. На Гродненщине это уже второй в этом году спортивный объект, который мы открываем. Третий - в проекте. Открываться будут и в других районных центрах. Это очень важно для массовых занятий спортом".
Базу спорткомплекса и новый игровой зал с трибунами также планируют использовать для проведения спортивных соревнований как областного, так и республиканского уровня.
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Новый объект будет востребован не только у жителей Новогрудка, но и соседних районов. Для воспитанников детских спортивных школ на базе комплекса откроются новые...
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