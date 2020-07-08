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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Новогрудке открылся современный ФОК с бассейном, игровыми и тренажерными залами Новый объект будет востребован не только у жителей Новогрудка, но и соседних районов. Для воспитанников детских спортивных школ на базе комплекса откроются новые...

Новый объект будет востребован не только у жителей Новогрудка, но и соседних районов. Для воспитанников детских спортивных школ на базе комплекса откроются новые отделения плавания и волейбола. Будет организован круглогодичный учебный и тренировочный процесс для юных футболистов и легкоатлетов.Базу спорткомплекса и новый игровой зал с трибунами также планируют использовать для проведения спортивных соревнований как областного, так и республиканского уровня.