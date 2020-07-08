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Беларусь направила гуманитарную помощь пострадавшей от наводнения Украине
08.07.2020 20:34 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTМашины с гуманитарной помощью прибыли во Львов. Напомним, по решению Президента нашей страны сегодня утром Беларусь направила в пострадавшие от наводнения районы Украины 30 тонн необходимого груза. И это не первая гуманитарная миссия.
Анатолий Долголевец, замминистра по чрезвычайным ситуациям Беларуси: "Это дизельные генераторы, оборудование для ликвидации чрезвычайных ситуаций. Наиболее пострадавшая Ивано-Франковская область. Маршрут у нас отработанный, мы знаем, куда ехать. Коллеги из Пограничного комитета, Таможенного встречают нас, сопровождают. Как с нашей стороны, так и с украинской стороны".
Напомним, в конце июня из-за наводнения пострадали 5 украинских областей. Всего стихия затронула свыше 150 населенных пунктов, погибли 3 человека, разрушены дома, мосты и более 100 километров дорог.
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Машины с гуманитарной помощью прибыли во Львов. Напомним, по решению Президента нашей страны сегодня утром Беларусь направила в пострадавшие от наводнения районы...
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