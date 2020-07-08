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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беларусь направила гуманитарную помощь пострадавшей от наводнения Украине Машины с гуманитарной помощью прибыли во Львов. Напомним, по решению Президента нашей страны сегодня утром Беларусь направила в пострадавшие от наводнения районы...

Машины с гуманитарной помощью прибыли во Львов. Напомним, по решению Президента нашей страны сегодня утром Беларусь направила в пострадавшие от наводнения районы Украины 30 тонн необходимого груза. И это не первая гуманитарная миссия.Напомним, в конце июня из-за наводнения пострадали 5 украинских областей. Всего стихия затронула свыше 150 населенных пунктов, погибли 3 человека, разрушены дома, мосты и более 100 километров дорог.