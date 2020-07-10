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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Аптекарский сад" в национальном парке "Нарочанский" Лаванда, эхинацея, календула и много других растений выращивает экскурсионно-туристический комплекс "Аптекарский сад". Райский уголок разместился на территории...

Лаванда, эхинацея, календула и много других растений выращивает экскурсионно-туристический комплекс "Аптекарский сад". Райский уголок разместился на территории национального парка "Нарочанский". Основная цель необычного флористического проекта - выращивание лекарственных растений, их обработка и использование на пользу здоровья.Весь комплекс разделен на тематические зоны, можно прийти в "Сонное царство", и ощутить душистость мяты либо заглянуть в "Ледниковый период" и умыться утренней росой.