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"Аптекарский сад" в национальном парке "Нарочанский"

10.07.2020 16:34 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Лаванда, эхинацея, календула и много других растений выращивает экскурсионно-туристический комплекс "Аптекарский сад". Райский уголок разместился на территории национального парка "Нарочанский". Основная цель необычного флористического проекта - выращивание лекарственных растений, их обработка и использование на пользу здоровья.

Анна Казакевич, экскурсовод туристического комплекса "Аптекарский сад": "В аптекарском саду на небольшой площади, около полутра гектаров, находится более 250 растений. У нас сейчас на подходе цветение разных сортов лилий. Кроме того, в прошлом году у нас появились розы - благоухают во всю".

Весь комплекс разделен на тематические зоны, можно прийти в "Сонное царство", и ощутить душистость мяты либо заглянуть в "Ледниковый период" и умыться утренней росой.

 
 
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Лаванда, эхинацея, календула и много других растений выращивает экскурсионно-туристический комплекс "Аптекарский сад". Райский уголок разместился на территории...
 
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