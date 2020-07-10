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В БГУ открыли кабинет индийской культуры
10.07.2020 17:02 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВосточный колорит в аудиториях. Кабинет индийской культуры открыли сегодня в Белорусском государственном университете. На факультете социокультурных коммуникаций теперь можно исследовать язык, проводить видеоконференции, тематические лекции и встречи. Там же будет доступен просмотр индийских фильмов. Помещение оборудовано всей необходимой техникой. Есть также индийская литература как в оригинале, так и в переводе. Колорита добавляют ткани, статуэтки и артефакты из пяти регионов Индии.
Андрей Король, ректор Белорусского государственного университета: "Здесь каждый студент и преподаватель для себя может вдохнуть частичку древнейшей культуры, и это дорогого стоит. Можно познакомиться с литературой, со своими коллегами, студентами. Это своего рода платформа и место встречи совершенно разных культур. Очень хорошая площадка для диалога культур".
Сангита Багадур, Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в Беларуси: "Это отличная площадка, где молодежь может познакомиться с современной Индией. С помощью книг, которые посольство передаст центру, с помощью фильмов, разных курсов и лекций мы сможем развивать международные отношения. Кстати, вся комната в ярких цветах. Дизайн отлично передает представление об Индии".
Визуальную концепцию пространства разработали сами студенты БГУ. Будущие дизайнеры раскрасили стены в разных индийских стилях.
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Восточный колорит в аудиториях. Кабинет индийской культуры открыли сегодня в Белорусском государственном университете. На факультете социокультурных...
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