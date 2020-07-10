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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В БГУ открыли кабинет индийской культуры Восточный колорит в аудиториях. Кабинет индийской культуры открыли сегодня в Белорусском государственном университете. На факультете социокультурных...

Восточный колорит в аудиториях. Кабинет индийской культуры открыли сегодня в Белорусском государственном университете. На факультете социокультурных коммуникаций теперь можно исследовать язык, проводить видеоконференции, тематические лекции и встречи. Там же будет доступен просмотр индийских фильмов. Помещение оборудовано всей необходимой техникой. Есть также индийская литература как в оригинале, так и в переводе. Колорита добавляют ткани, статуэтки и артефакты из пяти регионов Индии.Визуальную концепцию пространства разработали сами студенты БГУ. Будущие дизайнеры раскрасили стены в разных индийских стилях.