﻿ В БГУ открыли кабинет индийской культуры. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В БГУ открыли кабинет индийской культуры

10.07.2020 17:02 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Восточный колорит в аудиториях. Кабинет индийской культуры открыли сегодня в Белорусском государственном университете. На факультете социокультурных коммуникаций теперь можно исследовать язык, проводить видеоконференции, тематические лекции и встречи. Там же будет доступен просмотр индийских фильмов. Помещение оборудовано всей необходимой техникой. Есть также индийская литература как в оригинале, так и в переводе. Колорита добавляют ткани, статуэтки и артефакты из пяти регионов Индии.

Андрей Король, ректор Белорусского государственного университета: "Здесь каждый студент и преподаватель для себя может вдохнуть частичку древнейшей культуры, и это дорогого стоит. Можно познакомиться с литературой, со своими коллегами, студентами. Это своего рода платформа и место встречи совершенно разных культур. Очень хорошая площадка для диалога культур".

Сангита Багадур, Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в Беларуси: "Это отличная площадка, где молодежь может познакомиться с современной Индией. С помощью книг, которые посольство передаст центру, с помощью фильмов, разных курсов и лекций мы сможем развивать международные отношения. Кстати, вся комната в ярких цветах. Дизайн отлично передает представление об Индии".

Визуальную концепцию пространства разработали сами студенты БГУ. Будущие дизайнеры раскрасили стены в разных индийских стилях.

 
Теги: знакомства
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Восточный колорит в аудиториях. Кабинет индийской культуры открыли сегодня в Белорусском государственном университете. На факультете социокультурных...
 
Новости дня
Новости общества
 
"Аптекарский сад" в национальном парке "Нарочанский"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

09.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
10.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика