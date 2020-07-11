На Зыбицкой в три часа ночи омоновец и прохожий спасли из Свислочи парня

Источник материала: Tut.by

Одиннадцатого июля около 3 часов в районе Зыбицкой в реку упал человек. Спасать парня кинулись сотрудник милиции и прохожий. Подробности сообщила пресс-служба МВД.

Во время несения службы по охране общественного порядка на улице Зыбицкой сотрудники столичного отряда милиции особого назначения увидели, как с парапета в реку упал молодой человек и начал тонуть.

Милиционер перепрыгнул через ограждение и поплыл на помощь молодому человеку. Вслед за ним на помощь в реку прыгнул прохожий. Совместными усилиями они вытащили тонувшего из воды. Госпитализация ему не понадобилась.

К сожалению, мужчина, оказавший помощь, ничего не сообщил о себе и ушел. МВД благодарит незнакомца за помощь в спасении утопающего и активную гражданскую позицию.