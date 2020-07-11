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На Зыбицкой в три часа ночи омоновец и прохожий спасли из Свислочи парня
11.07.2020 21:04 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Одиннадцатого июля около 3 часов в районе Зыбицкой в реку упал человек. Спасать парня кинулись сотрудник милиции и прохожий. Подробности сообщила пресс-служба МВД.
Во время несения службы по охране общественного порядка на улице Зыбицкой сотрудники столичного отряда милиции особого назначения увидели, как с парапета в реку упал молодой человек и начал тонуть.Видео:
Милиционер перепрыгнул через ограждение и поплыл на помощь молодому человеку. Вслед за ним на помощь в реку прыгнул прохожий. Совместными усилиями они вытащили тонувшего из воды. Госпитализация ему не понадобилась.
К сожалению, мужчина, оказавший помощь, ничего не сообщил о себе и ушел. МВД благодарит незнакомца за помощь в спасении утопающего и активную гражданскую позицию.
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К сожалению, мужчина, оказавший помощь, ничего не сообщил о себе и ушел. МВД благодарит незнакомца за помощь в спасении утопающего и активную гражданскую позицию.
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