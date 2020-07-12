Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Властелины села". Семья Прокоповичей из агрогородка Заполье Слуцкого района Самые дружные, хозяйственные, активные и талантливые! Это все о семье Прокоповичей из агрогородка Заполье Слуцкого района. Они - "Властелины села", лучшие в Минской...

Самые дружные, хозяйственные, активные и талантливые! Это все о семье Прокоповичей из агрогородка Заполье Слуцкого района. Они - "Властелины села", лучшие в Минской области. На собственном участке посадили сад, делают домашние заготовки, разводят кур, а также находят время на путешествия по разным уголкам Беларуси.отправилась в Слуцкий район и познакомилась с теми, для кого родная земля - место силы