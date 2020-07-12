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«Плутали 6 дней. Нас никто не искал». Заблудившиеся в лесу - о выживании и страхе

12.07.2020 13:48 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Только в фильмах и книгах блуждание в лесу выглядит, как приключение, порой даже забавное. На деле же это страшное происшествие, которое угрожает жизни человека: в лесу можно отравиться, замерзнуть, потерять силы от голода, а иногда и столкнуться с дикими животными. Мы поговорили с девушками, которым удалось спастись самостоятельно. Они рассказали, как искали еду и воду, какими были ночи в лесу и как нашли дорогу домой.

Что делать, если вы потерялись в лесу:

  • Оставайтесь на открытом пространстве, не пытайтесь выбраться сами — так вы рискуете еще сильнее заблудиться.
  • Звоните в 112 и 102.
  • Разведите костер, не тратьте силы зря, экономьте заряд телефона.
  • Прислушивайтесь к окружающим звукам, отвечайте шумом на шум, который могут издавать люди (звук мотора, пилы, разговоров).

Если у вас нет возможности вызвать спасателей:

  • Сориентируйтесь по доступным картам, по компасу.
  • Найдите тропинку, ручей или реку, линию электропередач, и идите вдоль них, пока не наткнетесь на признаки цивилизации (асфальтированная дорога, населенный пункт, железная дорога). Уже там вы сможете лучше сориентироваться и найти помощь.

Когда идете в лес, берите с собой:

  • Спички.
  • Воду и еду.
  • Дождевик.
  • Свисток.
  • Заряженный телефон.
  • Также в лес стоит надевать яркую и теплую одежду, которая полностью закроет руки и ноги.

 
 
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