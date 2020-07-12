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Наша страна во внешней политике делает ставку на открытость и конструктивность. Интервью с Андреем Савиных
12.07.2020 15:10 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЯзык санкций до добра не доводит. Кажется, все это понимают, но продолжают предпочитать диалогу односторонние меры воздействия.
Наша страна во внешней политике не декларирует, а делает ставку на открытость и конструктивность, принципиальность и гибкость. Беларусь доказала свою способность налаживать взаимовыгодный диалог и адекватно реагировать на вызовы современности. Как донор региональной безопасности Минск стремится внести свой вклад в решение глобальных проблем, генерирует подходы и инициативы, предлагающие объединяющую для всех членов международного сообщества повестку дня, содействующие преодолению разделительных линий. Поэтому голос Беларуси все увереннее звучит на международной арене. Как миру справиться с потоками фейков и недостоверной информации?
И с какими вызовами сталкиваются сегодня крупные державы - Ольга Давидович побеседовала с председателем Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси Андреем Савиных (видео).
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Наша страна во внешней политике делает ставку на открытость и конструктивность. Интервью с Андреем Савиных
Язык санкций до добра не доводит. Кажется, все это понимают, но продолжают предпочитать диалогу односторонние меры воздействия. Наша страна во внешней политике не...
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