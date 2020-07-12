ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Наша страна во внешней политике делает ставку на открытость и конструктивность. Интервью с Андреем Савиных

12.07.2020 15:10 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Язык санкций до добра не доводит. Кажется, все это понимают, но продолжают предпочитать диалогу односторонние меры воздействия.
Наша страна во внешней политике не декларирует, а делает ставку на открытость и конструктивность, принципиальность и гибкость. Беларусь доказала свою способность налаживать взаимовыгодный диалог и адекватно реагировать на вызовы современности. Как донор региональной безопасности Минск стремится внести свой вклад в решение глобальных проблем, генерирует подходы и инициативы, предлагающие объединяющую для всех членов международного сообщества повестку дня, содействующие преодолению разделительных линий. Поэтому голос Беларуси все увереннее звучит на международной арене. Как миру справиться с потоками фейков и недостоверной информации?

И с какими вызовами сталкиваются сегодня крупные державы -  Ольга Давидович побеседовала с председателем Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси Андреем Савиных (видео). 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Язык санкций до добра не доводит. Кажется, все это понимают, но продолжают предпочитать диалогу односторонние меры воздействия. Наша страна во внешней политике не...
 
Новости дня
Новости общества
 
Купальский праздник на александрийской земле смотрите сегодня в 9 вечера в "Главном эфире"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

11.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Горецкий вестник
12.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика