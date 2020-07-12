«Когда его нашли, его колотило». В Молодечненском районе ребенок катался на велосипеде - и пропал

Источник материала: Tut.by

В субботу ночью в поисково-спасательный отряд «Ангел» поступило сообщение, что в садовом товариществе в Молодечненском районе пропал 11-летний Даниил. Когда ребенка нашли, он признался: ему не разрешили поиграть с телефоном и он решил поехать на велосипеде домой в Минск.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

За последние сутки волонтеры «Ангела» трижды получали тревожные сообщения о пропаже детей. Последнее поступило вчера примерно в 23.20. 11-летний Даниил вместе с родителями отдыхал на даче. Примерно в 21.00 ребенок поехал кататься на велосипеде и пропал.

— На место выехало около 20 волонтеров из Минска и Молодечно, вместе с нами ребенка искали милиция и спасатели, — вводит в курс дела Сергей Ковган, командир поисково-спасательного отряда «Ангел». — Родители сразу предупредили: никаких конфликтов с сыном у них не было. Специалисты стали исследовать территорию рядом с населенным пунктом. Мы понимали: с ребенком могло случиться что угодно. Но, к счастью, все обошлось.

Примерно в восьми километрах от дачи на остановке общественного транспорта волонтеры увидели велосипед Даниила. Спасатели поискового отряда поехали вдоль дороги и на одной из остановок заметили спящего человека. Оказалось, это Даниил.

— В 2.13 ночи его нашли. От дачи он отошел на 15 километров, — останавливается на деталях Сергей Ковган. — Когда его спросили, почему он оставил велосипед на другой остановке, он объяснил: в темноте ездить на велосипеде нельзя, поэтому он его поставил и пошел вдоль дороги пешком.

Ночь с субботы на воскресенье выдалась холодной, поэтому Даниил замерз.

— Когда его посадили в машину, его колотило, — описывает ситуацию собеседник. — Мальчика отвезли родителям. Он себя хорошо чувствовал, обращаться к врачам не пришлось. Позже Даниил признался: он обиделся, что ему не разрешили поиграть на телефоне, и ушел с дачи домой в Минск.

До случая с мальчиком на даче в том же Молодечненском районе исчезла 6-летняя девочка.

— Она вышла со двора за калитку — и пропала, — продолжает командир поисково-спасательного отряда. — К счастью, ее заметили соседи и отвели к родителям. Наша помощь им в итоге не понадобилась.

Еще одно ЧП с ребенком случилось в Столбцовском районе. По словам Сергея Ковгана, днем 11-летний мальчик пошел с мамой и папой в лес собирать грибы и ягоды.

— Началась непогода, гром — и так случилось, что ребенок и родители потерялись, мама с папой вышли на дорогу, а сын нет, — возвращается к той ситуации собеседник. — Наши специалисты уже выехали на место, но по дороге их развернули. Мальчишка дошел до ближайшей деревни, и в первом же дворе попросил позвонить родным. Чувствовал он себя хорошо, помощь врачей ему не понадобилась.