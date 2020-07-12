ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Когда его нашли, его колотило». В Молодечненском районе ребенок катался на велосипеде - и пропал

12.07.2020 14:15 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В субботу ночью в поисково-спасательный отряд «Ангел» поступило сообщение, что в садовом товариществе в Молодечненском районе пропал 11-летний Даниил. Когда ребенка нашли, он признался: ему не разрешили поиграть с телефоном и он решил поехать на велосипеде домой в Минск.


Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

За последние сутки волонтеры «Ангела» трижды получали тревожные сообщения о пропаже детей. Последнее поступило вчера примерно в 23.20. 11-летний Даниил вместе с родителями отдыхал на даче. Примерно в 21.00 ребенок поехал кататься на велосипеде и пропал.

— На место выехало около 20 волонтеров из Минска и Молодечно, вместе с нами ребенка искали милиция и спасатели, — вводит в курс дела Сергей Ковган, командир поисково-спасательного отряда «Ангел». — Родители сразу предупредили: никаких конфликтов с сыном у них не было. Специалисты стали исследовать территорию рядом с населенным пунктом. Мы понимали: с ребенком могло случиться что угодно. Но, к счастью, все обошлось.

Примерно в восьми километрах от дачи на остановке общественного транспорта волонтеры увидели велосипед Даниила. Спасатели поискового отряда поехали вдоль дороги и на одной из остановок заметили спящего человека. Оказалось, это Даниил.

— В 2.13 ночи его нашли. От дачи он отошел на 15 километров, — останавливается на деталях Сергей Ковган. — Когда его спросили, почему он оставил велосипед на другой остановке, он объяснил: в темноте ездить на велосипеде нельзя, поэтому он его поставил и пошел вдоль дороги пешком.

Ночь с субботы на воскресенье выдалась холодной, поэтому Даниил замерз.

— Когда его посадили в машину, его колотило, — описывает ситуацию собеседник. — Мальчика отвезли родителям. Он себя хорошо чувствовал, обращаться к врачам не пришлось. Позже Даниил признался: он обиделся, что ему не разрешили поиграть на телефоне, и ушел с дачи домой в Минск.

До случая с мальчиком на даче в том же Молодечненском районе исчезла 6-летняя девочка.

— Она вышла со двора за калитку — и пропала, — продолжает командир поисково-спасательного отряда. — К счастью, ее заметили соседи и отвели к родителям. Наша помощь им в итоге не понадобилась.

Еще одно ЧП с ребенком случилось в Столбцовском районе. По словам Сергея Ковгана, днем 11-летний мальчик пошел с мамой и папой в лес собирать грибы и ягоды.

— Началась непогода, гром — и так случилось, что ребенок и родители потерялись, мама с папой вышли на дорогу, а сын нет, — возвращается к той ситуации собеседник. — Наши специалисты уже выехали на место, но по дороге их развернули. Мальчишка дошел до ближайшей деревни, и в первом же дворе попросил позвонить родным. Чувствовал он себя хорошо, помощь врачей ему не понадобилась.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В субботу ночью в поисково-спасательный отряд «Ангел» поступило сообщение, что в садовом товариществе в Молодечненском районе пропал 11-летний Даниил. Ребенка...
 
Новости дня
Новости общества
 
Наша страна во внешней политике делает ставку на открытость и конструктивность. Интервью с Андреем Савиных
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

11.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Горецкий вестник
12.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика