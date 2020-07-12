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А. Лукашенко о фестивале в Александрии: Это фактически репетиция "Славянского базара в Витебске"
12.07.2020 15:38 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTШкловский район в эти дни напоминает о единстве славян, нашей общей истории и традициях. Здесь чувствуется сакральная связь с предками, родной землей и друг с другом. Праздник возвращает к истокам национальных традиций. Во многом благодаря им мы были, есть и останемся белорусами. Об этом напомнил и Президент. Александр Лукашенко всегда находит время посетить свою малую родину. И накануне
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Недаром говорят, что рай для человека там, где находится его сердце. Не только мое, но и всех собравшихся здесь. Мое сердце окончательно и бесповоротно отдано этой земле и этим людям. Всем белорусам. Нашему мудрому и сильному народу. Народу, который за многие столетия своей истории пережил немало бед и несчастий, но никогда и ни перед кем не становился на колени.Народу, который отлично знает цену словам и делам, который выстрадал право жить в своем государстве и самостоятельно выбирать и определять свое будущее".
Президент подчеркнул, что 2020 год завершает трилогию малой родины. За это время белорусами сделано много нужного на родной земле. Что-то получилось на отлично. Единственный способ создать наилучшее будущее для своей страны и своего народа - работать на результат, объединяться перед любыми испытаниями, преодолевать все трудности. Глава государства отметил, что фестиваль в Александрии - это фактически репетиция основного славянского праздника, который состоится буквально через несколько дней в северной столице Беларуси, - "Славянского базара в Витебске".
Большой репортаж о купальском празднике на Александрийской земле смотрите в 9 вечера в
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Шкловский район в эти дни напоминает о единстве славян, нашей общей истории и традициях. Здесь чувствуется сакральная связь с предками, родной землей и друг с...
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