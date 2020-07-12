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Беларусь приходит в себя после грозового фронта
12.07.2020 15:52 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНепогода в субботу повредила 24 здания - в Слуцком, Калинковичском и Горецком районах. Испорчены кровли 8 жилых домов, одного объекта соцкультбыта и 15 сельхозпостроек. Пострадавших нет. Ведутся восстановительные работы. В начале новой недели дожди и грозы синоптики прогнозируют по востоку страны.
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Непогода в субботу повредила 24 здания - в Слуцком, Калинковичском и Горецком районах. Испорчены кровли 8 жилых домов, одного объекта соцкультбыта и 15...
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