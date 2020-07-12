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Запрет на посещение лесов продолжает действовать в 7 районах Беларуси

12.07.2020 15:52 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Несмотря на пасмурную погоду, запреты на посещение лесов продолжают действовать в 7 районах Беларуси. Больше всего в Гомельской области. Там ограничения введены в четырех районах. В Минском регионе - только в Березинском. В Минлесхозе напоминают - при нарушении требований пожарной безопасности грозит штраф в размере до 25 базовых величин. На сайте Министерства размещена интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов.

Поиск людей в лесу

За минувшие сутки спасатели четыре раза выезжали на поиски потерявшихся в лесах. Во всех случаях для поисковых работ были задействованы спасатели, сотрудники МВД и работники лесхозов. Все пропавшие найдены, в медицинской помощи они не нуждаются. Чаще всего проблемы с ориентированием возникают у людей пожилого возраста. Теряются и дети. МЧС рекомендует - собираясь в лес, брать с собой небольшой запас еды, воду, нож и спички. Не следует забывать про заряженный мобильный телефон и необходимые лекарства.

 
 
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Несмотря на пасмурную погоду, запреты на посещение лесов продолжают действовать в 7 районах Беларуси. Больше всего в Гомельской области. Там ограничения введены в...
 
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