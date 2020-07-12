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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Юбка в пайетки. Трендовые образы для праздничного и повседневного гардероба Антиобраз Совсем необязательно ждать Нового года, чтобы снова блеснуть в юбке в пайетках. Она вполне может пригодиться и для летних вечеринок и праздников. Но...

Совсем необязательно ждать Нового года, чтобы снова блеснуть в юбке в пайетках. Она вполне может пригодиться и для летних вечеринок и праздников.Но в данном случае, что-то явно пошло не так. Во-первых, забыли заправить топ и получили нарушенные пропорции тела. Во-вторых, переборщили с декором и получили слегка нафталиновый вид. Пайетки выступают соло и не любят конкуренции.Блестящие вещи традиционно предназначены для вечернего стиля. И текущий сезон - не исключение. Дизайнеры подготовили для модниц изумительные нарядные платья, усыпанные загадочно мерцающими пайетками. Но на торжественных мероприятиях сверкающий тренд не заканчивается. Пайеточный декор все увереннее внедряется в повседневный стиль.А это современный образ для вечернего коктейля. Придраться не к чему. Топ (без всего лишнего) заправлен в юбку. Появилась талия. Буйный нрав пайеток уравновешивает спокойный голубой оттенок блузки и замшевые бордовые лодочки. Но капельку эксцентрики все-таки можно себе позволить. За нее отвечает изумрудный клатч необычной формы. Декор из перьев – в тон блестящей юбке. Вот она – звезда летних вечеринок во всеоружии.Любимую юбку в пайетки внедряем в повседневный гардероб. Самое главное – приглушить ее блеск матовыми фактурами и спокойными цветами. На это способны как раз-таки базовые вещи - молочный свит-шот и белые кеды. Утепляемся за счет нестандартной верхней одежды. В этом сезоне пончо в клетку триумфально возвращается в ряды модных вещей.Любая вещь с пайетками за счет своего блеска привлекает внимание. Поэтому ее нужно размещать на выигрышных зонах вашей фигуры. Красивые ноги - одевайте босоножки с пайетками. Шикарные бедра? Приложите блестящую сумочку к ним. А внимание к лицу привлечет бижутерия.Цветочное колье конкурирует с блестящей юбкой, а топ навыпуск искажает фигуру. Как итог - посредственный вид.Минималистичный топ, подчеркнутая талия, необычный клатч и перья в тон юбке. Великолепно!Молочный свитшот, белые кеды и трендовое пончо спокойного оттенка адаптировали юбку в пайетки к стилю кэжуал.