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Миллион евро на восстановление усадьбы рода Рейтанов в Ляховичском районе
13.07.2020 06:30 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКультурная новость на миллион евро. Столько получено на восстановление усадьбы рода Рейтанов в Ляховичском районе. Грант выдан в рамках программы трансграничного сотрудничества Беларусь - Польша - Украина. Кроме белорусской усадьбы, реставрируют похожую польскую в гмине Пухачев.
Задача проекта - не просто восстановить архитектурные памятники, а наполнить их жизнью, открыть для туристов. У Беларуси есть идея создать своеобразный треугольник - Мир - Несвиж - Грушевка. И таким образом в одном маршруте объединить сразу три области страны.
Всего на территории Ляховичского района более 80 объектов, имеющих историческую ценность. 11 из них включены в госсписок историко-культурного наследия, в том числе и Грушевка. Елена Бормотова - о восстановлении на миллион.
Грушевка ожила пару месяцев назад со старта нового этапа своей истории - восстановительного. Имение принадлежало Рейтанам - достаточно известному и влиятельному роду Великого Княжества Литовского. Тут неоднократно гостил Наполеон Орда и решались дела государственной важности. В советское время в главном усадебном доме были коммунальные квартиры, приспосабливали его и для клуба. Несколько последних десятилетий имение стояло заброшенным.
Нина Прихач, начальник отдела Ляховичского райисполкома: "Дом имел парадный вход с двухмаршевой широкой лестницей. На резных деревянных столбах была расположена терраса, также были боковые отходы, крылечки каменные. Очень красивое здание в стиле классицизма".
Это тот редкий случай, когда дом из каменного перестроили в деревянный, но на старых фундаментах. Это было в 19-м веке. Этот период и стал первоосновой для реставрационных работ. Идея восстановить имение появилась несколько лет назад, но реализовать удалось только благодаря тому, что проект попал в программу трансграничного сотрудничества.
Дмитрий Макарук, координатор проекта восстановления усадьбы Рейтанов в д. Грушевке: "На текущий момент из того финансирования, что есть - это около 1 миллиона 200 тысяч евро, в том числе 10% софинансирование белорусской стороны, деньги направлены на реконструкцию нижней части усадьбы и консервацию верхней части усадьбы и каплицы".
Процесс условно разделили на несколько этапов. Сейчас идет первая очередь спасательно-восстановительных работ. Начинали с укрепления каменных фундаментов. Вручную расчищали грунт - это тонны земли. Исследовали, вычищали и укрепляли каждый камень отдельно. Их обрабатывали специальным гидроизоляционным составом.
Имение Грушевка - это не только усадебный дом. Комплекс занимает 12 гектаров и состоит из 12 объектов. Пока средства выделены лишь на 2 памятника архитектуры - часовню-усыпальницу и непосредственно усадебный дом Рейтанов. Грант будет направлен на восстановление подвальных помещений и фасада здания - то есть, дому будут возвращать первоначальный вид.
Тут нетипичный декор, поэтому реставрация коснется и отдельных деревянных элементов. По возможности сохраняют дверные и оконные коробки. Где сохранить уже невозможно - выполняют замену. Причем так же, как и в 19-м веке, используют сосну.
Светлана Корсунова, главный архитектор проектов филиала "Брестреставрацияпроект": "Никаких стеклопакетов там не будет. Все будет в соответствии с историческими сведениями. Поменялись решения по полам, по подвалу. У нас немножко поменялись решения по крыльцам, по террасам здания, потому что в процессе, когда начали раскрывать фундаменты, пришлось выполнить практически полноценные археологические исследования, раскрыли все оставшиеся фундаменты, и сейчас мы немного меняем наше проектное решение, потому что мы уже будем использовать существующие фундаменты исторические".
Этот процесс более затратный и в плане времени, и в финансовой составляющей, но он соответствует международным реставрационным нормам. Вернут зданию аутентичную гонтовую крышу. В подвальных помещениях планируют открыть культурный центр и филиал детской школы искусств.
Нина Прихач, начальник отдела Ляховичского райисполкома: "Грантовый контракт, который был подписан 3 сентября 2018 года, был согласован Министерством экономики и утвержден Советом Министров Республики Беларусь. Сумма, которая будет выделена в рамках гранта, - 1 миллион 137 тысяч евро: они будут выделяться в три этапа, т. е. три транша".
Осваивают первый транш в размере 415 тысяч евро. Но для полного восстановления объектов средств явно недостаточно. Тем более что со временем планируют реставрировать и другие здания усадебного комплекса - конюшни, оранжереи, винокурни, части ограды и вручную выкопанного Рейтанами пруда.
Дмитрий Макарук, координатор проекта восстановления усадьбы Рейтанов в д. Грушевке: "Те 1 миллион 200 - это и проектирование, и сопровождение, и дополнительные работы, и работа с фундаментами. По большому счету, это зачастую дороже бывает, чем новая стройка".
Часть средств направлена на консервацию часовни рода Рейтанов - классического примера стиля неоготика. Сейчас ремонтируют свод, восстанавливают крышу. Усиливают фундаменты и проводят гидроизоляционные работы. Памятник архитектуры уже давно лишился своего шпиля.
Светлана Корсунова, главный архитектор проектов филиала "Брестреставрацияпроект": "В нашем проекте консервации мы этот шпиль не восстанавливаем, но мы выполнили основание - заложили на свод - усилили в месте его нахождения. И вывели саму эту башенку на метр-полтора от уровня крыши. Просто его обозначили, чтобы было видно, что он будет когда-то завершен".
Стропильная система заложена с расчетом под историческое черепичное покрытие. Сейчас предусмотрено временное - зацинкованное из кровельной стали. Работы, согласно проекту, должны быть завершены до 30 июня следующего года. Затем начнутся следующие этапы восстановления.
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Культурная новость на миллион евро. Столько получено на восстановление усадьбы рода Рейтанов в Ляховичском районе. Грант выдан в рамках программы трансграничного...
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