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Как создавалась государственная доктрина продовольственной безопасности
13.07.2020 06:30 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTО хлебе насущном - сельском хозяйстве и продовольствии. Без них любую страну можно брать, что называется, голыми руками. Отдельные СМИ в ответ на подобный тезис часто иронизируют, мол, не преувеличивайте значение АПК. Но аграрный сектор сегодня, несмотря на наличие очевидных проблем, кормит и нас, и соседей. Беларусь по-прежнему лидер в СНГ по производству молока, мяса и картофеля на душу населения. С каждым годом прибавляем и в мировых рейтингах по уровню продовольственной безопасности, уверенно опережая даже своих партнеров по ЕАЭС.
Беларусь производит около 1 % молока от всего мирового объема. И входит в пятерку лидеров по экспорту различных молочных продуктов. Белые реки текут в 60 стран мира, и даже в такие отдаленные, как Куба, Таиланд, Индонезия и Китай. Показательно то, что в этом году даже несмотря на закрытые границы и мировую пандемию мы смогли расширить экспортную карту аграрной продукции. В 2020-м добавили девять новых стран-партнеров.
Это сегодня наши продукты знают и покупают по всему миру, и данный факт многие воспринимают как должное. Но после развала Союза мы не то что продавать за рубеж - себя прокормить могли с трудом. Тотальный дефицит и бедность девяностых, пустые полки - тогда если и был белорусский сыр с плесенью, то уж точно не с благородной.
Надежда Сербиненко напомнит, как создавалась государственная доктрина продовольственной безопасности.
Это сейчас в обычном магазине можно легко найти полный набор свежих продуктов, при этом по адекватным даже по мировым меркам ценам. А вот опустевших полок мы не видели давно и, можно сказать, почти забыли. Но архивное видео напомнит, каким был поход в магазин в году 1992. В эпоху “зайчиков”, талонов и многочасовых очередей.
В 1992 выглядела "Комаровка" так, как на этих архивных кадрах. Настроение людей журналист иронично описал в своем репортаже: "…Цэны растуць, як грыбы. Прабачце, каб грыбы так хутка раслі, было б нядрэнна".
Всего за три года - с 1992 по 1995 - объем денежной массы в стране увеличился в 300 раз! Цены в 16! После развала Союза началось и обвальное падение производства, в том числе пищевого. Наступили жесткие времена дефицита.
Игорь Брыло, замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси: "Если возвращаться нам в начало становления нашей страны, то практически ставился вопрос о количестве трехлитровых банок молока и бидонов сметаны - куда отвезти".
В девяностые отечественный потребительский рынок переживал действительно глубокий кризис. Тогда белорусам выдавались так называемые карточки потребителя на промышленные товары и талоны на продукты. В стране тотальный дефицит, пустые полки и огромные очереди в магазинах. Да и в кошельке тогда было негусто. Средняя зарплата белоруса в 1995-м составляла 65 долларов.
Кризис девяностых больно ударил по сельскому хозяйству: производство в этой отрасли упало на треть. Бесконтрольное сокращение поголовья скота, на мехдворах стояли тракторы, которые просто нечем было заправить, усиливалась нехватка аграрных кадров.
Игорь Брыло, замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси: "Я в сельском хозяйстве с 1990 года, на моих глазах все происходило. Я помню, в каком состоянии наши животные выходили из зимовки - они просто не могли дойти до пастбища, лечь на траву, чтобы прокормиться".
Обеспечить продовольственную безопасность. Поднять белорусское село с колен. Именно сельскому хозяйству Александр Лукашенко всегда уделял особое внимание. И жестко контролировал всю отрасль с первых дней работы Президентом.
Пожалуй, самым сложным и переломным временем для аграрного сектора стала первая пятилетка независимости.
Вадим Кунц, директор филиала "Фалько-агро" агрокомбината "Дзержинский": "Мы только начинали учиться, видели, что есть хорошие показатели в других странах, чтобы зарплата была достойная. Тогда она далеко отставала от желаемого. В девяностые годы у моего главного инженера была зарплата 40 долларов, и я этим гордился, что такая зарплата есть".
Зенон Ловкис, гендиректор НПЦ по продовольствию НАН Беларуси: "Если вспомнить те годы, то такое качественное сырье, как молочная сыворотка, полностью выливалось. А сейчас получаем качественный продукт: и сырье для детского питания, и сырье на экспорт".
Ситуация начала меняться только в 1994 году, когда была принята подготовленная Нацбанком программа неотложных мер по выводу страны из кризиса. Страну нужно было прокормить. Тогда об излишках молока и мяса для продажи за рубеж можно было только мечтать. А сегодня небольшая Беларусь входит в пятерку мировых лидеров по экспорту молочных продуктов. Наряду с США, Новой Зеландией, Аргентиной и Австралией.
Беларусь начала наращивать объемы производства и экспорта сельхозпродукции в двухтысячных. Стартовали с малого, а учились у лучших.
Вадим Кунц, директор филиала "Фалько-агро" агрокомбината "Дзержинский": "Побывав на стажировке в Германии, увидели, как люди работают, поучились у них.
Чтобы людям понятно было, что такое урожайность сегодня: раньше мы снимали один укос - злаковые травы. И урожайность сейчас 450 центнеров за четыре укоса".
Когда своим молоком и мясом был полностью обеспечен внутренний рынок, начались крупные поставки на экспорт. Огромный рынок России и сегодня остается приоритетным. Но в целом экспортная география - это практически весь мир. Сегодня наше продовольствие представлено на полках магазинов 92 стран, в том числе дальней дуги. Это Китай, Индия, Малайзия, а с прошлого года еще и Куба, Таиланд, Индонезия.
Игорь Брыло, замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси: "Республика Беларусь входит практически в десятку по всем видам производства молока и мяса в мире. Третье место по экспорту сливочного масла. По такому показателю, как производство молока на душу населения, первое место - 786 кг на одного человека".
Достичь таких высоких показателей по экспорту сельхозпродукции было бы невозможно без полной перестройки всей аграрной системы внутри страны. За последние двадцать с лишним лет некогда убыточные колхозы и совхозы трансформировались в современные и прибыльные молочно-товарные комплексы.
А вот и пример - в Дзержинском районе. На этой ферме побывали три президента и сотни официальных делегаций из разных стран. Такое внимание из-за рекордных показателей по надоям и финансовой эффективности. Уже много лет руководит предприятием Вадим Кунц.
Вадим Кунц, директор филиала "Фалько-агро" агрокомбината "Дзержинский": "У нас в прошлом году надой 10,5 тонны. На шестом месте в стране по удою на корову. Но суть наша не в этом. Мы зарабатываем деньги. Скажем так, мы производим столько молока, что можем накормить один район. Суперкачество, и молоко легко идет за границу".
Чтобы белорусское качество и дальше оставалось узнаваемым брендом, работает многоступенчатая система госстандартов.
Ирина Осмола, первый зампредседателя Государственного комитета по стандартизации Беларуси: "Это особенности пищевой продукции: безопасность можно доказывать тем, что ты отстроил производство, закупаешь нужное сырье. Есть международные стандарты, и их надо внедрять. Пищевая отрасль самая адекватная - быстро реагировать на вызовы времени".
Только в этом году утверждено 40 новых госстандартов в области сельского хозяйства и продовольствия, а это постоянная работа над качеством продуктов.
Ирина Осмола, первый зампредседателя Государственного комитета по стандартизации Беларуси: "Ни для кого не секрет, что случаются так называемые молочные войны.
Но стандарт - тот инструмент, который расставит все точки над і".
К слову, в становлении белорусского продовольствия как синонима безусловного качества большую роль сыграли наши ученые. Селекция, генетика, повышение урожайности, испытания - без науки нет и продовольствия.
Зенон Ловкис, гендиректор НПЦ по продовольствию НАН Беларуси: "На 1 вложенный рубль мы получили отдачу 48 рублей. Это значительный вклад, и работать продолжаем. Создаются новые технологии: био-, нано-. Там обязательно присутствие науки".
Недавно Беларусь подхватила новый тренд - на органические продукты. Принятый в прошлом году закон дает хороший импульс небольшим хозяйствам и фермерам для развития органического земледелия, которое вполне может стать новым брендом с пометкой "Мы это сделали"! В Беларуси!
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О хлебе насущном - сельском хозяйстве и продовольствии. Без них любую страну можно брать, что называется, голыми руками. Отдельные СМИ в ответ на подобный тезис...
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