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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Как создавалась государственная доктрина продовольственной безопасности О хлебе насущном - сельском хозяйстве и продовольствии. Без них любую страну можно брать, что называется, голыми руками. Отдельные СМИ в ответ на подобный тезис...

О хлебе насущном - сельском хозяйстве и продовольствии. Без них любую страну можно брать, что называется, голыми руками. Отдельные СМИ в ответ на подобный тезис часто иронизируют, мол, не преувеличивайте значение АПК. Но аграрный сектор сегодня, несмотря на наличие очевидных проблем, кормит и нас, и соседей. Беларусь по-прежнему лидер в СНГ по производству молока, мяса и картофеля на душу населения. С каждым годом прибавляем и в мировых рейтингах по уровню продовольственной безопасности, уверенно опережая даже своих партнеров по ЕАЭС.Беларусь производит около 1 % молока от всего мирового объема. И входит в пятерку лидеров по экспорту различных молочных продуктов. Белые реки текут в 60 стран мира, и даже в такие отдаленные, как Куба, Таиланд, Индонезия и Китай. Показательно то, что в этом году даже несмотря на закрытые границы и мировую пандемию мы смогли расширить экспортную карту аграрной продукции. В 2020-м добавили девять новых стран-партнеров.Это сегодня наши продукты знают и покупают по всему миру, и данный факт многие воспринимают как должное. Но после развала Союза мы не то что продавать за рубеж - себя прокормить могли с трудом. Тотальный дефицит и бедность девяностых, пустые полки - тогда если и был белорусский сыр с плесенью, то уж точно не с благородной.напомнит, как создавалась государственная доктрина продовольственной безопасности.Это сейчас в обычном магазине можно легко найти полный набор свежих продуктов, при этом по адекватным даже по мировым меркам ценам. А вот опустевших полок мы не видели давно и, можно сказать, почти забыли. Но архивное видео напомнит, каким был поход в магазин в году 1992. В эпоху “зайчиков”, талонов и многочасовых очередей.В 1992 выглядела "Комаровка" так, как на этих архивных кадрах. Настроение людей журналист иронично описал в своем репортаже:Всего за три года - с 1992 по 1995 - объем денежной массы в стране увеличился в 300 раз! Цены в 16! После развала Союза началось и обвальное падение производства, в том числе пищевого. Наступили жесткие времена дефицита.В девяностые отечественный потребительский рынок переживал действительно глубокий кризис. Тогда белорусам выдавались так называемые карточки потребителя на промышленные товары и талоны на продукты. В стране тотальный дефицит, пустые полки и огромные очереди в магазинах. Да и в кошельке тогда было негусто. Средняя зарплата белоруса в 1995-м составляла 65 долларов.Кризис девяностых больно ударил по сельскому хозяйству: производство в этой отрасли упало на треть. Бесконтрольное сокращение поголовья скота, на мехдворах стояли тракторы, которые просто нечем было заправить, усиливалась нехватка аграрных кадров.Обеспечить продовольственную безопасность. Поднять белорусское село с колен. Именно сельскому хозяйству Александр Лукашенко всегда уделял особое внимание. И жестко контролировал всю отрасль с первых дней работы Президентом.Пожалуй, самым сложным и переломным временем для аграрного сектора стала первая пятилетка независимости.Ситуация начала меняться только в 1994 году, когда была принята подготовленная Нацбанком программа неотложных мер по выводу страны из кризиса. Страну нужно было прокормить. Тогда об излишках молока и мяса для продажи за рубеж можно было только мечтать. А сегодня небольшая Беларусь входит в пятерку мировых лидеров по экспорту молочных продуктов. Наряду с США, Новой Зеландией, Аргентиной и Австралией.Беларусь начала наращивать объемы производства и экспорта сельхозпродукции в двухтысячных. Стартовали с малого, а учились у лучших.Когда своим молоком и мясом был полностью обеспечен внутренний рынок, начались крупные поставки на экспорт. Огромный рынок России и сегодня остается приоритетным. Но в целом экспортная география - это практически весь мир. Сегодня наше продовольствие представлено на полках магазинов 92 стран, в том числе дальней дуги. Это Китай, Индия, Малайзия, а с прошлого года еще и Куба, Таиланд, Индонезия.Достичь таких высоких показателей по экспорту сельхозпродукции было бы невозможно без полной перестройки всей аграрной системы внутри страны. За последние двадцать с лишним лет некогда убыточные колхозы и совхозы трансформировались в современные и прибыльные молочно-товарные комплексы.А вот и пример - в Дзержинском районе. На этой ферме побывали три президента и сотни официальных делегаций из разных стран. Такое внимание из-за рекордных показателей по надоям и финансовой эффективности. Уже много лет руководит предприятием Вадим Кунц.Чтобы белорусское качество и дальше оставалось узнаваемым брендом, работает многоступенчатая система госстандартов."Это особенности пищевой продукции: безопасность можно доказывать тем, что ты отстроил производство, закупаешь нужное сырье. Есть международные стандарты, и их надо внедрять. Пищевая отрасль самая адекватная - быстро реагировать на вызовы времени".Только в этом году утверждено 40 новых госстандартов в области сельского хозяйства и продовольствия, а это постоянная работа над качеством продуктов.К слову, в становлении белорусского продовольствия как синонима безусловного качества большую роль сыграли наши ученые. Селекция, генетика, повышение урожайности, испытания - без науки нет и продовольствия.Недавно Беларусь подхватила новый тренд - на органические продукты. Принятый в прошлом году закон дает хороший импульс небольшим хозяйствам и фермерам для развития органического земледелия, которое вполне может стать новым брендом с пометкой "Мы это сделали"! В Беларуси!