ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Как создавалась государственная доктрина продовольственной безопасности

13.07.2020 06:30 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

О хлебе насущном - сельском хозяйстве и продовольствии. Без них любую страну можно брать, что называется, голыми руками. Отдельные СМИ в ответ на подобный тезис часто иронизируют, мол, не преувеличивайте значение АПК. Но аграрный сектор сегодня, несмотря на наличие  очевидных проблем,  кормит и нас, и соседей. Беларусь по-прежнему  лидер в СНГ по производству молока, мяса и картофеля на душу населения. С каждым годом прибавляем и в мировых рейтингах по уровню продовольственной безопасности, уверенно опережая даже своих партнеров по ЕАЭС. 

Беларусь производит около 1 % молока от всего мирового объема. И входит в пятерку лидеров по экспорту различных молочных продуктов. Белые реки текут в 60 стран мира,  и даже в такие отдаленные, как Куба, Таиланд, Индонезия и Китай. Показательно то, что в этом году  даже несмотря на закрытые границы и мировую пандемию  мы смогли расширить экспортную карту аграрной продукции. В 2020-м добавили девять новых стран-партнеров. 

Это сегодня наши продукты знают и покупают по всему миру,  и данный факт многие воспринимают как должное. Но после развала Союза мы не то что продавать за рубеж - себя прокормить могли с трудом. Тотальный дефицит и бедность девяностых, пустые полки - тогда если и был белорусский сыр с плесенью, то уж точно не с благородной.

Надежда Сербиненко напомнит, как создавалась государственная доктрина продовольственной безопасности.

Это сейчас в обычном магазине можно легко найти полный набор свежих продуктов,  при этом по адекватным даже по мировым меркам ценам. А вот опустевших полок мы не видели давно и, можно сказать,  почти забыли. Но архивное видео напомнит, каким был поход в магазин в году 1992. В эпоху “зайчиков”, талонов и многочасовых очередей.

В 1992 выглядела "Комаровка" так, как на этих архивных кадрах. Настроение людей журналист иронично описал в своем репортаже: "…Цэны растуць, як грыбы. Прабачце, каб грыбы так хутка раслі, было б нядрэнна". 

Всего за три года - с 1992 по 1995 - объем денежной массы в стране увеличился в 300 раз! Цены  в 16! После развала Союза началось и обвальное падение производства, в том числе пищевого. Наступили жесткие времена дефицита.

Как создавалась государственная доктрина продовольственной безопасности


Игорь Брыло, замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси: "Если возвращаться нам в начало становления нашей страны, то практически ставился вопрос о количестве трехлитровых банок молока и бидонов сметаны - куда отвезти". 

В девяностые отечественный потребительский рынок переживал действительно глубокий кризис. Тогда белорусам выдавались так называемые карточки потребителя  на промышленные товары и талоны  на продукты. В стране  тотальный дефицит, пустые полки и огромные очереди в магазинах. Да и в кошельке тогда было негусто.  Средняя зарплата белоруса в 1995-м составляла 65 долларов.

Кризис девяностых больно ударил по сельскому хозяйству: производство в этой отрасли упало на треть. Бесконтрольное сокращение поголовья скота, на мехдворах стояли тракторы, которые просто нечем было заправить, усиливалась нехватка аграрных кадров. 

Игорь Брыло, замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси: "Я в сельском хозяйстве с 1990 года, на моих глазах все происходило. Я помню, в каком состоянии наши животные выходили из зимовки - они просто не могли дойти до пастбища, лечь на траву, чтобы прокормиться".

Обеспечить продовольственную безопасность. Поднять белорусское село с колен. Именно сельскому хозяйству Александр Лукашенко всегда уделял особое внимание. И жестко контролировал всю отрасль с первых дней работы Президентом.

Пожалуй, самым сложным и переломным временем для аграрного сектора стала первая пятилетка независимости.

Вадим Кунц, директор филиала "Фалько-агро" агрокомбината "Дзержинский": "Мы только начинали учиться, видели, что есть хорошие показатели в других странах, чтобы зарплата была достойная. Тогда она далеко отставала от желаемого. В девяностые годы у моего главного инженера была зарплата 40 долларов, и я этим гордился, что такая зарплата есть".

Зенон Ловкис, гендиректор НПЦ по продовольствию НАН Беларуси: "Если вспомнить те годы, то такое качественное сырье, как молочная сыворотка, полностью выливалось. А сейчас получаем качественный продукт: и сырье для детского питания, и сырье на экспорт".

Как создавалась государственная доктрина продовольственной безопасности


Ситуация начала меняться только в 1994 году, когда была принята подготовленная Нацбанком программа неотложных мер по выводу страны из кризиса. Страну нужно было прокормить. Тогда об излишках молока и мяса для продажи за рубеж можно было только мечтать. А сегодня небольшая Беларусь  входит в пятерку мировых лидеров по экспорту молочных продуктов. Наряду с США, Новой Зеландией, Аргентиной и Австралией.

Беларусь начала наращивать объемы производства и экспорта сельхозпродукции в двухтысячных. Стартовали с малого, а учились у лучших.

Вадим Кунц, директор филиала "Фалько-агро" агрокомбината "Дзержинский": "Побывав на стажировке в Германии, увидели, как люди работают, поучились у них.

Чтобы людям понятно было, что такое урожайность сегодня:  раньше мы снимали один укос - злаковые травы. И урожайность сейчас 450 центнеров за  четыре укоса".

Как создавалась государственная доктрина продовольственной безопасности


Когда своим молоком и мясом был полностью обеспечен внутренний рынок,  начались крупные поставки на экспорт. Огромный рынок России и сегодня остается приоритетным. Но в целом экспортная география - это практически весь мир. Сегодня наше продовольствие представлено на полках магазинов 92 стран, в том числе дальней дуги. Это Китай, Индия, Малайзия, а с прошлого года  еще и Куба, Таиланд, Индонезия.

Игорь Брыло, замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси: "Республика Беларусь  входит практически в десятку по всем видам производства молока и мяса в мире.  Третье место по экспорту сливочного масла. По такому показателю, как производство молока на душу населения,  первое место - 786 кг на одного человека". 

Достичь таких высоких показателей по экспорту сельхозпродукции было бы невозможно без полной перестройки всей аграрной системы внутри страны. За последние двадцать с лишним лет некогда убыточные колхозы и совхозы трансформировались в современные и прибыльные молочно-товарные комплексы. 

А вот и пример - в Дзержинском районе. На этой ферме побывали три президента и сотни официальных делегаций  из разных стран. Такое внимание  из-за рекордных показателей по надоям и финансовой эффективности. Уже много лет руководит предприятием  Вадим Кунц.

Вадим Кунц, директор филиала "Фалько-агро" агрокомбината "Дзержинский": "У нас в прошлом году надой  10,5 тонны. На шестом месте в стране по удою на корову. Но суть наша не в этом. Мы зарабатываем деньги. Скажем так, мы производим столько молока, что можем накормить один  район. Суперкачество,  и молоко легко идет за границу". 

Чтобы белорусское качество и дальше оставалось узнаваемым брендом,  работает многоступенчатая система госстандартов.

Ирина Осмола, первый зампредседателя Государственного комитета по стандартизации Беларуси: "Это особенности пищевой продукции: безопасность можно доказывать тем, что ты отстроил производство, закупаешь нужное сырье. Есть международные стандарты, и их надо внедрять. Пищевая отрасль самая адекватная - быстро реагировать на вызовы времени".

Только в этом году утверждено 40 новых госстандартов в области сельского хозяйства и продовольствия, а это постоянная работа над качеством продуктов.

Ирина Осмола, первый зампредседателя Государственного комитета по стандартизации Беларуси:  "Ни для кого не секрет, что случаются так называемые молочные войны.

Но стандарт - тот инструмент, который расставит все точки над і".

К слову, в становлении белорусского продовольствия как синонима безусловного качества  большую роль сыграли наши ученые. Селекция, генетика, повышение урожайности, испытания - без науки нет и продовольствия. 

Зенон Ловкис, гендиректор НПЦ по продовольствию НАН Беларуси: "На 1 вложенный рубль мы получили отдачу 48 рублей. Это значительный вклад, и работать продолжаем. Создаются новые технологии: био-, нано-. Там обязательно  присутствие науки".

Недавно Беларусь подхватила новый тренд - на органические продукты. Принятый в прошлом году закон дает хороший импульс небольшим хозяйствам и фермерам для развития органического земледелия, которое вполне может стать новым брендом с пометкой "Мы это сделали"! В Беларуси!

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О хлебе насущном - сельском хозяйстве и продовольствии. Без них любую страну можно брать, что называется, голыми руками. Отдельные СМИ в ответ на подобный тезис...
 
Новости дня
Новости общества
 
Волковыск. "Место для жизни"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

12.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика