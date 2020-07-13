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Жителей и гостей Пинска приглашают на празднование 76-й годовщины освобождения города (программа мероприятий)

13.07.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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14 июля в Пинске пройдет ряд мероприятий, посвященных 76-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

Жителей и гостей Пинска приглашают на празднование 76-й годовщины освобождения города (программа мероприятий)

Городской парк культуры и отдыха им. Краснознаменной Днепровской флотилии:

  • 11.00 – Митинг-реквием с возложением цветов к Вечному огню мемориального комплекса освободителям Пинска.

Мемориальный комплекс «Партизанам Полесья»:

  • 18.00 – Митинг-реквием с возложением цветов к памятнику партизанам Полесья.

Поляна партизанской славы:

  • 18.20 – 20.30 – Патриотическая акция «Память нужна живым»:
    • полевая кухня;
    • книжная выставка «Пинск – земля мужества и героизма»;
    • выставка из фондов Музея Белорусского Полесья «Пинск героический»;
    • программа концертного оркестра духовой и эстрадной музыки под управлением М. Агиевича.

Полесский драматический театр:

  • 18.00 – Спектакль «Пусть остановится война».
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