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Жителей и гостей Пинска приглашают на празднование 76-й годовщины освобождения города (программа мероприятий)
13.07.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
14 июля в Пинске пройдет ряд мероприятий, посвященных 76-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.
Городской парк культуры и отдыха им. Краснознаменной Днепровской флотилии:
Мемориальный комплекс «Партизанам Полесья»:
Поляна партизанской славы:
Полесский драматический театр:
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