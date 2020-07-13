Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Крупную партию белорусских контрабандных сигарет задержали польские пограничники Как сообщает сайт ведомства, грузовик, который вез древесный уголь в Польшу, остановили для детальной проверки на переходе в Бобровниках. В итоге нашли 17,5 тысячи...

Как сообщает сайт ведомства, грузовик, который вез древесный уголь в Польшу, остановили для детальной проверки на переходе в Бобровниках. В итоге нашли 17,5 тысячи пачек сигарет с белорусскими акцизами. Их стоимость оценили в 250 тысяч злотых - это более 150 тысяч рублей. Разгружали партию и считали сигареты более суток. В отношении 25-летнего белоруса возбуждено дело. Задержана и фура, в которой перевозили сигареты.