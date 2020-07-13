ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Крупную партию белорусских контрабандных сигарет задержали польские пограничники

13.07.2020 13:16 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Как сообщает сайт ведомства, грузовик, который вез древесный уголь в Польшу, остановили для детальной проверки на переходе в Бобровниках. В итоге нашли 17,5 тысячи пачек сигарет с белорусскими акцизами. Их стоимость оценили в 250 тысяч злотых - это более 150 тысяч рублей. Разгружали партию и считали сигареты более суток. В отношении 25-летнего белоруса возбуждено дело. Задержана и фура, в которой перевозили сигареты.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как сообщает сайт ведомства, грузовик, который вез древесный уголь в Польшу, остановили для детальной проверки на переходе в Бобровниках. В итоге нашли 17,5 тысячи...
 
Новости дня
Новости общества
 
Жителей и гостей Пинска приглашают на празднование 76-й годовщины освобождения города (программа мероприятий)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

12.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Кировец
13.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика