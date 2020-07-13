«Разве можно за спиной так делать?» В милицию написали еще одно заявление на членов участковой комиссии

Источник материала: Tut.by

Минчанин Валентин Кареев в этом году решил стать членом участковой избирательной комиссии, но Администрация Первомайского района проголосовала против. Зато в состав комиссии вошло два сотрудника завода «БелОМО», которых по документам выдвинули одни и те же граждане, а это нарушение закона. Что примечательно — их подписи на разных листах отличаются. Валентин написал заявление в милицию, его поддержали двое избирателей, которые говорят, что не ставили свою подпись за выдвижение «победителей» и даже не знают, кто это такие.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Валентин Кареев решил стать членом участковой избирательной комиссии, чтобы своими глазами увидеть, как в Беларуси проходят выборы и самому считать голоса. Участковые избирательные комиссии — это самое низовое, но вместе с тем очень важное звено в организации выборов. Именно члены участковых комиссий считают наши голоса и передают дальше по цепочке готовые результаты. Членов участковых комиссий выбирают местные чиновники и депутаты, выдвигаться можно от политической партии, общественной организации, трудового коллектива или группы избирателей, которая голосует на данном участке.





— Я собрал нужные десять подписей от избирателей, подал документы в Администрацию Первомайского района на участок № 8, который находится в 73-й школе, — рассказывает Валентин. — Но мою кандидатуру не поддержали. Я решил обжаловать решение.

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В жалобе заявитель просил истребовать у Администрации района документы по каждому выдвиженцу.





— Те, кто выдвигались от политической партии или общественного объединения, предоставили выписку из протокола, те, кто выдвигались от граждан — список избирателей и их подписи. В итоге прошло 13 работников холдинга «БелОМО», — поясняет адвокат Валентина Андрей Белохвост. — При ознакомлении с документами мы обратили внимание, что четырех граждан выдвинула одна и та же группа избирателей — десять одинаковых людей. Но по закону, политическая партия, общественное объединение, трудовой коллектив или группа граждан может выдвинуть на избирательный участок только одного кандидата (ч. 1 ст. 35 Избирательного кодекса). То есть один избиратель может подписаться только за одного кандидата в члены комиссии, и Центризбирком указывал на это в своих разъяснениях. Эта норма предусматривает, что в комиссиях будет как можно больше представителей разных организаций и граждан. В нашем случае нарушение вопиющее: здесь не просто один человек подписался за четырех выдвиженцев, а сразу четыре выдвиженца предоставили в Администрацию идентичный список из группы избирателей, они даже записаны в одном и том же порядке. Кроме того, при внимательном рассмотрении подписей, можно увидеть, что один и тот же гражданин на разных листах расписывается по-разному. Я спрашивал у представителя Администрации района, проверяли ли вы подписи заявителей, ведь граждан с одинаковым списком вообще не должны были допустить до этапа голосования. Но представитель Администрации ничего не смогла пояснить. В решении суда нет ни слова о нарушении ч. 1 ст. 35 Избирательного кодекса.





Суд отказал Валентину, но он прочитал в СМИ, что группа избирателей в Заводском районе Минска написала заявление в милицию на члена комиссии, которая указала их как свою группу поддержки, хотя граждане за нее не подписывались и в глаза не видели.

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— Я решил связаться с избирателями, которые были указаны у четырех самовыдвиженцев по моему участку, чтобы выяснить, подписывались ли они, — говорит Валентин. — В итоге шесть человек сказали, что не ставили свою подпись, один человек до конца не уверен (сказал, «на работе какие-то подписи собирали»), трех человек не удалось застать дома. Я решил обратиться в милицию, и два человека согласились меня поддержать.

В заявлении Валентин указывает, что ему стало известно о совершении действий, которые могут иметь признаки преступления — подделка подписей.





Заявление с идентичной группой избирателей предоставили работники Минского механического завода имени Вавилова — управляющей компании холдинга «БелОМО»: замначальника отдела Виктория Жуковская, инженеры по организации и нормированию труда Татьяна Проневич и Наталия Онищенко, начальник бюро Александр Никитенко. По итогам голосования членами комиссии на участке № 8 стали Онищенко и Никитенко.

Мы связались с двумя избирателями, указанными в подписных листах, они подтвердили, что не ставили свою подпись и не знают никого из выдвиженцев, они поддержали заявление Валентина Кареева в милицию.

— Я не знакома с этими людьми, — пояснила одна из указанных избирательниц. — Никто ко мне не приходил, я ничего не подписывала. Честно говоря, думала, что членов комиссии выбирают в каких-то организациях, трудовых коллективах, никогда не думала, что для этого можно у людей собирать подписи. Без понятия, как моя подпись могла появиться в этом списке. Я видела подписной лист, и это не моя подпись. Ну, может быть, первая буква только похожа, но я сама лично ничего не подписывала. Если честно, я очень возмутилась. Если бы эти люди действительно подошли ко мне, думаю, я бы согласилась их поддержать — ну, хочет человек, ради бога, но разве можно так за спиной делать? Я не знала, что это так происходит.

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Мы смогли дозвониться только члену комиссии — Наталье Онищенко, однако услышав, что звонит журналист, она отказалась говорить. Получить комментарий от ее коллеги по комиссии Александра Никитенко пока не удалось, известно, что он работает на выборах по крайней мере с 2010 года, каждый раз на участке № 8 и всегда выдвигался от группы избирателей.